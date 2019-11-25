Туристическая франшиза

Спрос на путешествия делает туристический бизнес очень востребованным.

Самостоятельно открыть туристическую фирму - дело непростое. Вряд ли в этом случае можно будет рассчитывать на быстрый успех в силу высокой конкуренции на рынке. Но при этом вполне рабочим и эффективным вариантом является туристическая франшиза. Успешность этой давно применяемой модели бизнеса доказана давно. Суть ее заключается в том, что офис турагентства открывается под вывеской крупной компании. Оказывая услуги под известным брендом можно быстрее достичь успеха.

Перед тем как принимать решение по поводу открытия турагентства по франшизе, следует уделить внимание тому, сколько времени компания предоставляет туристические услуги на рынке. Чем этот показатель больше, тем лучше. Это, прежде всего, свидетельствует о доверии к туроператору клиентов. Кроме того данный факт является преимуществом, что с привлечением потенциальных путешественников не будет возникать трудностей.

Внимательно нужно изучить договор о сотрудничестве. Лучше делать это с опытным юристом, способным обнаружить наличие "подводных камней" в условиях соглашения. Полагаться на порядочность франчайзера не всегда стоит, ведь все его действия, прежде всего, направлены на собственную выгоду. Условия договора должны облегчать на начальном этапе развитие компании. То есть, если в договоре указывается самостоятельная работа по большинству пунктов, то лучше заняться поисками более подходящего партнера.

При покупке туристической франшизы следует понимать особенности бизнеса. Некоторые направления пользуются спросом у клиентов только в летний сезон. Это значит, что если не будет предусмотрено вариантов отдыха на зимний период, то это может привести к большим убыткам. Важно приобретать туристическую франшизу у оператора, который предлагает клиентам популярные направления. Необходимо учитывать также и то, что в определенных регионах и даже городах, благодаря «сарафанному радио» пользуются спросом конкретные туры.

Для успешного развития туристического бизнеса обязательно нужен привлекательный и содержательный онлайн-ресурс. Работа турагентства сегодня часто строится в интернете. Через сайт бронируются туры, проводится рекламная кампания, предлагаются туры со скидками и по акциям. Посредством использования специализированного ресурса как правило более успешно осуществляется поиск клиентов.

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