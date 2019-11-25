Ремонт пластиковых окон

Ремонт пластиковых окон – трудоемкое мероприятие, требующее профессионализма.

Несмотря на то, что пластиковые окна являются надежными конструкциями, приходит время, когда они требуют регулировки или ремонта. Такие мероприятия довольно трудоемкие и, не обладая опытом, их сложно выполнить самостоятельно.

Очень часто ремонт пластиковых окон заключается в проведении регулировки створок. В процессе эксплуатации оконных конструкций нарушаются функции открывания и закрывания створок. Это значит, нарушается плотность прилегания отдельных компонентов и, как результат, между ними возникают зазоры.

Для проведения регулировки используются специальные ключи. Процесс проведения ремонтных операций в этом случае довольно сложный, так как необходимо учитывать множество рабочих аспектов. Важно понимать, что уменьшить износ отдельных компонентов пластикового окна можно, если регулярно проводить обслуживание конструкции. В процессе сервисного обслуживания всегда проводится диагностика окна тепловизором и точечным термометром. Это позволяет точно выявить места продувания и прочие скрытые дефекты.

Благодаря регулярному сервисному обслуживанию удастся уменьшить трение и износ механических частей. Это позволит продлить срок эксплуатации оконной конструкции. Очень часто в процессе диагностики возникает потребность в замене износившихся частей и механизмов.

Наиболее часто в пластиковых оконных конструкциях требуется менять оконный уплотнитель. Со временем он высыхает и теряет эластичность. Как следствие, возникает продувание из окон, что снижает комфортность в помещении. Другой распространенной причиной проведения ремонтных работ является нарушение геометрии створки в силу нарушений правил эксплуатации.

Ремонт окна понадобится. Если от физического воздействия был разбит стеклопакет. Данный компонент восстановлению не подлежит. Его придется просто заменить, для этого потребуется полная разборка оконной конструкции.

Стоимость ремонта зависит от сложности ремонтных мероприятий. Все работы проводятся на основании договора. По завершении ремонта дается гарантия.

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