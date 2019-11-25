Паспортная программа Кипра за инвестиции

Программа получения экономического гражданства Кипра заработала в 2014 году. Инвесторов она привлекает по нескольким причинам: паспорта могут получить члены семьи бизнесмена, процедура оформления занимает не более 7 месяцев, часть вложений является возвратной. Кипрское гражданство за инвестиции открывает возможность безвизового посещения более 150 государств.

К участию в паспортной программе следует тщательно подготовиться и собрать обширный пакет документации, перевести и заверить бумаги. Каждый кейс уникален, поэтому и решения подбираются индивидуально. На сайте imin-cyprus.com можно записаться на встречу со специалистом – агентом сертифицированной компании – и обсудить все нюансы.

Основная информация о получении гражданства Кипра за инвестиции

На гражданство Кипра может претендовать гражданин любой страны с безупречной деловой, финансовой и общественной репутацией. Проверку на благонадежность проходят и члены семьи инвестора, если они внесены в заявление.

Паспорт Кипра за инвестиции можно получить четырьмя способами:

купив жилую недвижимость на сумму не менее 2 млн евро;

приобретя коммерческую недвижимость на сумму 2 млн евро и жилье за 500 000 евро;

вложив 2 млн евро в акции кипрских компаний и купив жилье за 500 000 евро;

инвестировав 2 млн евро в судоходную отрасль экономики и приобретя жилье за 500 000 евро.

Обратите внимание, что дополнительно придется уплатить невозвратные взносы (по 75 000 евро) в Фонды содействия исследованиям и инновациям и финансирования строительства доступного жилья. Всего 150 000 евро – это обязательное условие.

При покупке жилья на первичном рынке взымается НДС (19%), первые 200 кв. метров облагаются налогом в размере 5%. Тем, кто приобретает недвижимость на вторичном рынке, необходимо заплатить 4% налога за переход права собственности на объект.

Оформление пакета документов обойдется еще в 7 000 евро за каждого человека, указанного в заявке.

Статистика программы экономического гражданства Кипра

Кипрское гражданство пользуется популярностью, поскольку страна славится стабильной экономикой, высоким уровнем жизни и благоприятным климатом. С момента старта инвестиционной программы количество ежегодно получаемых паспортов возросло в 2,5 раза.

Чаще других кипрское гражданство получают россияне (1315 человек в 2017 году), на втором месте подданные Великобритании (502), третью позицию занимают уроженцы Украины (481).

Общее количество экономических паспортов, которые выданы, начиная с 2014 года, – 2996. В 2016 г. гражданство Кипра за инвестиции получили 443 иностранных инвестора и 461 родственник заявителя – всего 904 человека.

Иммиграционная служба Кипра в 2017 году выдала 5515 паспортов, из которых экономические – 1013. Это 18,3% от общего числа новых киприотов. Если сравнивать с 2016 г., то этот показатель вырос приблизительно на 10%.

Инвестиционная программа поддерживает и балансирует экономику страны, позволяет правительству аккумулировать средства на социально значимые проекты.

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