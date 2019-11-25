Москитные сетки для дома

Для защиты дома от мелких насекомых, а также для безопасности домашних животных используются москитные сетки. Данная конструкция выполнена в виде мелкоячеистого полотна, которое растягивается внутри каркаса. На сегодняшний день принято выделять несколько видов противомоскитных сеток, а именно:

плиссированные и рулонные;

рамные и раздвижные;

дверные и оконные.

Примечательно, что установка сеток возможна не только на двери и окна, но также и на большие проемы. Чаще всего их можно встретить при использовании с беседками, террасами и лоджиями. При подборе подходящего варианта всегда учитываются индивидуальные потребности заказчика, а также тип проема. Что касается нашей компании, то благодаря тому, что у нас существует собственное производство, мы можем учитывать любые нюансы, предлагая оптимальное решение согласно пожеланиям заказчика.

Важность москитных сеток

Сложно не согласиться с тем, что проветривание помещения в летнее время крайне необходимо. В то же время, в открытые окна стазу начинают залетать насекомые. Решить все задачи сразу очень просто. Все, что для этого необходимо, это просто установить качественные и надёжные москитные сетки. При этом правильно подобранная сетка также позволит дополнительно очистить воздух, поступающий в помещение. Что касается использования в домах, где живут животные, то для них рекомендована установка системы «антикошка», которая станет надежной защитой питомца.

Виды москитных сеток

На сегодняшний день принято выделять такие виды москитных сеток:

Рамная. Данная модель простая и надёжная, и ее устанавливают, как правило, на окна и двери; Раздвижная. Конструкция подходит больше всего для лоджий с раздвижными створками. Модель отличается более крупным профилем, чем рамная створка; Дверная. Данная конструкция предназначена для установки непосредственно на балконных дверях и входных проемах. Усиленный профиль препятствует провисанию конструкции; Рулонная. Такая москитная сетка подходит для ПВХ-конструкций, которые также могут быть установлены на окна и проемы. Данную москитную сетку можно полностью убрать в короб; Плиссе. Данный вариант сетки идеален для беседок и веранд, когда необходимо закрыть проем большого размера.

Что касается продукции компании «РАДЭ», то на сегодняшний день здесь доступна продукция, способная удовлетворить потребности пожалуй даже очень требовательного покупателя.

Ремонт москитных сеток

Помимо опции заказа и установки москитных сеток в компании также можно воспользоваться услугами ремонта. Все, что для этого необходимо, это обратиться к специалистам компании.

Источник: http://radevrn.ru/moskitnye-setki/

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