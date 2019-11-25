Съедобные игрушки для собак

Пока вас не было дома, щенок изгрыз ваши любимые тапки? Не ругайте малыша, лучше купите ему специальную игрушку, с которой можно вдоволь натешиться, а затем изжевать ее без остатка, словно вкусную сахарную косточку. Читайте о том, какими бывают съедобные игрушки для собак и как их правильно выбирать.

Зачем это надо?

Собаки, особенно молодые, обожают активные игры. В игровой деятельности они оттачивают координацию движений, совершенствуют способы коммуникации, приобретают навыки охоты и самозащиты.

Больше всего наши четвероногие друзья любят играть с живыми партнерами – знакомыми собаками или любимыми хозяевами. Но ни один даже самый заботливый владелец не в состоянии развлекать своего питомца целыми днями напролет.

Когда щенок остается дома один, он начинает занимать себя сам, имитируя охоту на различные предметы. Ситуация усугубляется в возрасте 3-7 месяцев, когда у щенков начинается смена зубов.

В этом возрасте маленькие хищники готовы хватать зубами и грызть все подряд. Чаще всего в роли «жертвы» выступает обувь, детские игрушки, диванные валики, иногда – обои и мебель.

Приобретенная привычка может закрепиться надолго. Увы, нередко от нее страдает сама собака.

При разгрызании слишком твердых предметов у животного стачивается стачиваются зубы и формируется неправильный прикус. Иной раз зуб попросту ломается пополам, и тогда его приходится удалять.

Некоторые хозяева думают, что молодой собаке в качестве игрушки можно предложить настоящую говяжью, свиную или куриную кость. Но и это решение – не из лучших. Такие лакомства также стачивают зубную эмаль, к тому же острый обломок кости может поранить питомцу пищевод.

Поэтому если вы заботитесь о хорошем самочувствии четвероногого члена семьи, время от времени покупайте ему специальные игрушки для жевания. Эти вкусные аксессуары создаются с учетом строения эмали собачьих зубов, что позволяет не беспокоиться о возможном вреде для здоровья питомца.

Видео:

Польза игрушек для жевания

Съедобные игрушки изготавливаются из спрессованной кожи, жил, субпродуктов, костной муки и прочих продуктов животного происхождения. Такие изделия имеют более податливую структуру, чем настоящие кости, поэтому они неспособны травмировать собачьи зубы.

При разгрызании съедобные игрушки помогают удалять налет, который в противном случае может привести к образованию зубного камня. Кроме того, они способствуют формированию правильного прикуса и даже позволяют выправить неправильно растущие зубы.

Полезные свойства игрушек для жевания не ограничиваются одним стоматологическим аспектом. В состав съедобных безделушек входят ферменты для улучшения пищеварительной деятельности, витаминные добавки и минеральные вещества.

Но самое главное, такие игрушки стимулируют физическое и интеллектуальное развитие животного.

В игре собаки имитируют охотничье поведение. Если игрушку можно от души погонять по квартире, словно живого зверька, с хрустом разгрызть и в итоге съесть без остатка, то иллюзия охоты будет полной, как никогда.

Забавы со съедобными игрушками помогают развитию не только охотничьих навыков, но и координации движений. Кроме того, благодаря им у щенка или молодой собаки совершенствуется взаимодействие между различными органами чувств, что также важно для любых пород.

А еще с помощью игрушек для жевания питомец успокаивается и расслабляется – недаром многие собаки так любят что-нибудь погрызть перед сном. Кроме того, это занятие помогает животным справляться со стрессом, когда они остаются одни дома.

Виды съедобных игрушек

Аксессуары для жевания выпускаются в самых разных формах. В любом зоомагазине вы найдете не только классические лакомства в форме мослов, но и изделия в виде куриных лап, свиных ушей и даже домашних тапочек.

Запахи и вкусы у игрушек также разнообразны: одни имеют вкус и аромат говядины, другие – курицы, третьи – рыбы. Поэтому не ограничивайтесь в выборе одними имитациями костей, но каждый раз покупайте разные игрушки, чтобы у питомца сохранялся к ним высокий интерес.

Кроме того, съедобные игрушки различаются по составу. Лучше выбирать лакомства, которые имеют натуральный состав, без добавленных синтетических ароматизаторов, красителей и консервантов.

Как выбрать игрушку для жевания?

При выборе съедобной игрушки учитывайте размер, возраст и состояние зубов питомца. Чем моложе животное, тем меньше должна быть игрушка и тем податливей ее консистенция.

Щенкам лучше покупать мягкие косточки. Однако в то же время им не следует давать лакомства с основой из спрессованных жил. При жевании такие игрушки намокают, зубы питомца начинают в них увязать, что может привести к формированию неправильного прикуса.

По мере взросления собакам покупают лакомства с более твердой консистенцией и более крупного размера. Но не переусердствуйте, даже крупные псы предпочитают забавляться с игрушками средних размеров, которые легче захватывать лапами и гонять по дому.

На упаковке съедобных игрушек указываются возрастные ограничения. При выборе лакомства обязательно имейте их в виду.

Еще один важный аспект – наличие аллергии. Если у собаки выявлена непереносимость говяжьего белка, то выбирайте лакомства, в составе которых нет частиц говяжьих субпродуктов или жил.

Приложение Petstory – онлайн-помощник для владельцев собак

Перед первой в собачьей жизни съедобной игрушки рекомендуем посоветоваться с ветеринаром. Специалист лучше подскажет вам, какое лакомство выбрать с учетом породы, возраста и темперамента питомца.

Установите на свой смартфон приложение Petstory, и для консультации с ветврачом вам не придется никуда идти. Кроме того, вы сможете практически сразу получить совет специалиста в случаях, когда здоровье питомца начнет вызывать опасения.

Также сервис позволяет записаться в любую ветеринарную клинику вашего города. Запись производится также в режиме онлайн.

Еще одна полезная возможность – интерактивная карта, с помощью которой вы найдете ближайший к вашему дому зоомагазин. А другая карта покажет, какие кафе и другие развлекательные заведения принимают посетителей в компании их четвероногих друзей.

Скачать специализированное приложение для владельцев домашних животных Petstory на платформы IOS и Android по ссылке – https://petstory.ru/prilozhenie-konsultacija-veterinar/ .

Видео:

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.