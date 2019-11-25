Выбор зеркала для ванной комнаты с учетом стиля и размера помещения

Иногда сложно выбрать зеркало для ванной, которое устроило бы всех домочадцев. Производители предлагают большой выбор моделей, отличающихся декоративными элементами, формой, типом подсветки или светильника, стилем и размером.

Как правильно выбрать зеркало для ванной

Сначала оцените размеры помещения. Если оно небольшое, перегружено сантехническими элементами, мебелью, рационально будет купить зеркало для размещения над ванной. Эксперты J-Mirror рекомендуют выбирать параметры так, чтобы ширина изделия не была больше ширины умывальника. Это правило не распространяется на круглые и овальные модели, если они гармонично вписываются в интерьер.

Хорошо смотрится зеркало в полный рост, если площадь позволяет отойти на нужное расстояние, чтобы было комфортно смотреться. При измерении параметров следует оставлять небольшую погрешность. Это позволит быстрее найти нужный вариант.

Форма зеркала играет свое значение:

круглая добавляет объем;

квадратная подчеркивает пропорции;

вытянутая вертикально визуально увеличивает высоту потолков;

вытянутая горизонтально зрительно увеличивает комнату в ширину.

Модными признаны зеркала в раме. Ванная комната предполагает повышенную влажность, не каждый материал подойдет для нее. Идеально обрамление:

из алюминия;

нержавеющей стали;

стали;

стекла.

Оттенок рамы подбирается с учетом стиля помещения. К популярным цветам относится черный, белый и золотой. Любителям дерева специалисты J-Mirror рекомендуют остановиться на материале, обработанном специальными влагозащитными пропитками. Появляется возможность подобрать вариант с учетом имеющейся мебели.

Нужна ли подсветка для зеркала в ванной

Зеркало в ванной комнате со светодиодной led подсветкой от J-Mirror позволяет создать определенную атмосферу, облегчает проведение косметических процедур. При правильно подобранных светильниках никакого искажения для смотрящегося не будет. Покупатели часто отдают предпочтение вариантам со световыми приборами по бокам и сверху зеркала.

Есть модели, рассчитанные на длительный срок службы. К ним относится светодиодная подсветка. Она имеет специальное покрытие, защищающее элементы от сырости и влаги. Некоторые типы предполагают использование люминесцентной лампы, позволяющей экономить на электричестве.

На ярком и колоритном фоне хорошо смотрятся зеркала с подсвеченной рамой. Они могут стать отдельным элементом интерьера, привлекающим внимание. Есть модели и с двойной подсветкой. Она встроена на самом зеркале и за его пределами. Это позволяет наполнить ванную комнату бликами, создать эффект парения в воздухе.

При выборе учитывается стиль помещения. Если он классический, можно отдать предпочтение пышным рамам и бра для подсветки. Кантри и прованс предполагают круглые или овальные зеркала в деревянной окантовке. Модерн, минимализм отлично дополняются зеркалами строгих прямоугольных форм. Любые виды могут быть с обогревом, часами, аудиосистемой, регулятором яркости и регулировкой цветовой температуры.

Видео:

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.