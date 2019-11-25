Правоспособность физических лиц: понятие и содержание

Под правоспособностью физических лиц принято понимать возможность пользования гражданскими правами и необходимость несения гражданской ответственности. Понятие гражданская правоспособность присутствует в Гражданском кодексе РФ, ст. 17. В более широком смысле слова правоспособность является предпосылкой для возникновения определенного перечня гражданских прав и обязанностей, прописанных в нормативах действующего законодательства.

Пояснение термина

Между понятием «правоспособность» и «субъективное право» есть несколько различий. Дело в том, что правоспособность выступает в качестве меры поведения, установленной законом. Она формируется на этапе рождения. Ведь, появляясь на свет, человек оказывается в социуме, в котором каждый член имеет свои права и обязательства.

Именно с этого момента он начинает свое самостоятельное существование, поэтому имеет комплекс прав и обязанностей. Данное понятие прописано в большом количестве правовых систем современности. Прекращение правоспособности происходит с момента смерти гражданина. Это положение прописано в Приказе Минздрава №460 от 20.12.2001 г.

Все физические лица, являющиеся гражданами Российской Федерации, имеют равную правоспособность. То же самое касается иностранцев и лиц, не имеющих какого-либо гражданства, а также индивидуумов с двойным гражданством. В ст. 1194 Гражданского кодекса РФ представлен перечень условий и оснований, которые являются базой для пользования правоспособностью иностранных граждан.

Правоспособность и законодательство

Правоспособность выступает в качестве неотъемлемой части жизни гражданина. Ее ограничения недопустимы, что сказано в п. 1. Ст. 22 ГК РФ. Отказ индивидуума от правоспособности, а также совершение им любых сделок, приводящих к ее ограничению, ничтожны, т.е., не приводят к возникновению каких-либо правовых последствий. Исключениями являются ситуации, в которых подобные операции допустимы со стороны законодательства (п. 3 ст. 22 ГК РФ).

Содержание правоспособности заключается в том, что гражданин, наделенный ею, может иметь права. Их перечень присутствует в Конвенции, посвященной защите прав человека, созданной в 1950 году, а также в прочих актах международного характера. Согласно ст. 18 ГК РФ граждане страны и иностранцы имеют следующие права:

владение имуществом;

его наследование и завещание;

осуществление предпринимательской деятельности, которая не противоречит нормам действующего законодательства;

совершение любых сделок в соответствии с законом;

принятие участия в обязательствах;

свободный выбор места жительства;

владение авторскими правами.

Также сюда относятся персональные неимущественные права, блага нематериального характера, перечень которых содержится в ст. 150 ГК РФ. Их список выглядит так:

жизнь;

здоровье;

неприкосновенность;

сохранение чести и доброго имени;

создание репутации;

семейная тайна;

свобода перемещения;

и т. д.

Правоспособность является феноменом, единым для всех физических лиц, которые проживают на территории РФ. Ее определение дано в ст. 17 ГК РФ. В соответствии с нею граждане должны непременно исполнять свои обязательства и полноценно пользоваться правами.

Что касается индивидуальных предпринимателей, которые не имеют возможности удовлетворить требования и запросы кредиторов, связанные с внесением платежей, могут быть признаны банкротами на основании вынесенного судебного решения. В этом случае их регистрация в качестве ИП будет утрачена. В качестве регламента выступает ФЗ№127 «О несостоятельности» от 26.10.2002 г.

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