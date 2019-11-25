Гидроизоляция - все тонкости и особенности работы

Хорошая гидроизоляция защитит дом от влаги, в нем не появится грибок, не разрушатся элементы конструкции. В таком здании будет тепло и уютно отдыхать и трудиться. Однако для гидроизоляционных работ того или иного вида важно применять подходящий материал и правильно его устанавливать.

Гидроизоляцию по способу устройства классифицируют так:

литая – гидроизоляцию наливают на поверхность, расположенную горизонтально;

окрасочная, штукатурная – наносят изоляцию в жидком виде, затем она становится твердой и окончательно оформляется;

пропиточная, инъекционная – используется в изоляции проникающего типа;

монтируемая – размещается на поверхности, фиксируется крепежами;

оклеечная – выпускается в виде плит и рулонов, клеится на мастику и другие особые составы.

Особенности работ

В зависимости от вида материала, гидроизоляционные работы имеют свои особенности.

Рулонные материалы изготавливаются из картона и защищаются пропиткой из особых средств, защищающих от воды. Это материалы бризол, рубероид, стеклорубероид и ряд других. Для кровли применяют толь, пропитанный дегтем, его укладывают с помощью горячей мастики, гвоздей для толя. Рулонно-битумные: рубероид клеят на мастику, это прочный, дешевый и эластичный материал. Пергамин – похож на рубероид, но менее прочный, он служит подкладкой под гидроизоляцию. Изол из битума, картона, резины и добавок, как правило, используют для пароизоляции. Двусторонний стеклоизол – долговечный материал, его наносят оклейкой или наплавлением. Металоизол, фольгоизол, гидроизол применяют для гидро- и пароизоляции. Пленочные материалы – их легко монтировать и использовать, а также ухаживать за ними. Они универсальны, скрепляются с помощью армирующей сетки. Мастики – с их помощью герметизируют стыки в домах и швы между панелями. Достаточно долговечны. Горячие мастики замешивают перед гидроизоляцией. Порошковые материалы – представляют собой смесь цемента, искусственных смол, добавок, которую нужно разводить жидкостью. Порошки быстро затвердевают, но застывший материал не отличается эластичностью, поэтому не подходит для участков, подверженных усадке и вибрации. Рекомендуются для внутренних работ. Жидкие материалы – на основе силикона, силикатных кислот, растворителей. Подходят для проникающей гидроизоляции, пропускают воздух, пар. В зависимости от вида, гидрофибизаторы повторно наносят раз в семь-десять лет или каждые один-три года.

Почему стоит доверить работы по гидроизоляции профессионалам?

Важно выбрать правильный материал для гидроизоляции, при необходимости подготовить его для использования, грамотно выполнить установку. Это могут сделать профессионалы с опытом выполнения гидроизоляционных работ. Поэтому разумно сразу нанять специалистов, чтобы избежать возможных разочарований. Обратитесь в надежную компанию, например, tetrastroy.net.

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