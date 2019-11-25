Классификация и правила выбора насосов

Сфера применения установок для подачи и перекачивания воды огромна: системы пожаротушения, охлаждения, моечные, поливочные установки, системы водоснабжения, отопления жилых домов, строительство, промышленное производство.
Вертикальные центробежные насосы особенно часто используются в частном домостроении для подачи воды из колодца или скважины.
Из огромного разнообразия перекачивающих устройств можно выделить следующие типы.
Мощность подачи многоступенчатого насоса определяется суммой подач каждого колеса.
Некоторые вертикальные центробежные турбинные насосы могут обеспечить уровень напора до 150 м.
Особенности вертикальных насосов
Вне зависимости от разновидностей, принцип действия центробежного насоса не меняется: на входе в агрегат создается область разрежения, на выходе – область повышенного давления. Такая разность позволяет насосу перемещать рабочую среду по трубам.
Вертикальный электронасос имеет свою особенность работы. Оборудование нельзя включать до тех пор, пока внутренняя часть полностью не заполнится водой (иным рабочим составом), иначе электродвигатель может перегреться и сгореть.
Выбирая насос, необходимо определиться с тем, для каких целей он приобретается. Исходя из этого, следует подобрать необходимое оборудование, обращая внимание на следующие характеристики:
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