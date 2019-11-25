Классификация и правила выбора насосов

Сфера применения установок для подачи и перекачивания воды огромна: системы пожаротушения, охлаждения, моечные, поливочные установки, системы водоснабжения, отопления жилых домов, строительство, промышленное производство.

Вертикальные центробежные насосы особенно часто используются в частном домостроении для подачи воды из колодца или скважины.

Классификация установок

Из огромного разнообразия перекачивающих устройств можно выделить следующие типы.

Количество ступеней (рабочих колес):

одноступенчатые – одно колесо;

многоступенчатые – два и более.

Мощность подачи многоступенчатого насоса определяется суммой подач каждого колеса.

Расположение агрегата относительно перекачиваемой среды:

погружной;

полупогружной ;

; поверхностный (наземный) – в отличие от первых двух вариантов, данное оборудование не требуется погружать непосредственно в воду (иную рабочую среду).

Напор:

высокий;

средний;

низкий.

Некоторые вертикальные центробежные турбинные насосы могут обеспечить уровень напора до 150 м.

Уровень давления:

высокий (более 0,6 МПа);

средний (02-06 МПа);

низкий (до 0,2 МПа).

Скорость функционирования:

нормальные; тихоходные; быстроходные.

Количество магистралей:

односторонние;

двухсторонние.

Тип перекачиваемой жидкой среды:

Способ соединения с электродвигателем:

прямоприводные;

редукторные;

шкивные.

Тип электродвигателя:

однофазный – работает от напряжения 220 В;

трехфазный (380 В).

Особенности вертикальных насосов

Вне зависимости от разновидностей, принцип действия центробежного насоса не меняется: на входе в агрегат создается область разрежения, на выходе – область повышенного давления. Такая разность позволяет насосу перемещать рабочую среду по трубам.

Вертикальный электронасос имеет свою особенность работы. Оборудование нельзя включать до тех пор, пока внутренняя часть полностью не заполнится водой (иным рабочим составом), иначе электродвигатель может перегреться и сгореть.

Правила выбора установок

Выбирая насос, необходимо определиться с тем, для каких целей он приобретается. Исходя из этого, следует подобрать необходимое оборудование, обращая внимание на следующие характеристики:

потребляемая двигателем мощность;

производительность;

уровень создаваемого давления и напора;

размеры корпуса;

материал деталей, контактирующих с рабочей средой.

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