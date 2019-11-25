Нижегородский водоканал увеличил мощность Ново-Сормовской станции Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" увеличил мощность Ново-Сормовской водопроводной станции после замены запорно-регулирующей арматуры в одном из резервуаров, где хранится стратегический запас питьевой воды для жителей заречной части города. Об этом сообщили в пресс-службе компании.



"Старая задвижка была установлена вместе с постройкой станции, и на момент замены практически исчерпала свой ресурс. Нашей задачей было избежать отключения водоснабжения половины города, поэтому работы велись без остановки оборудования водоочистки. Для этого мы опустили уровень воды в резервуаре до минимальной рабочей отметки, затем водолазы опустились на дно сооружений и провели работы по демонтажу старой задвижки и монтажу новой запорной арматуры", - отметил начальник Заречного цеха водоснабжения Илья Кальгин.



Работы по демонтажу старого оборудования и монтажу нового велись непрерывно в течение 17 часов, при этом, несколько месяцев ушло на подготовку. Новое оборудование отличается высокой надежностью и простотой в обслуживании и эксплуатации, отметили в водоканале.



Кроме того, на Ново-Сормовской станции завершены работы по очистке от песка оголовков водозаборных сооружений. Ранее, песок попадал на очистные сооружения, что усложняло фильтрацию воды; также песок уменьшал пропускную способность самого водозабора. Водолазы, с помощью специального насосного оборудования, производили размыв оголовков водозабора и перемещали песок в другую часть реки Волги. Работы заняли около двух недель. Теперь водозабор Ново-Сормовской станции работает в штатном режиме.



СПРАВКА:

Ново-Сормовская водопроводная станция является самой мощной водопроводной станцией в Нижнем Новгороде. Введена в эксплуатацию в 1958 году. Станция осуществляет подачу воды в Сормовский, Московский, Канавинский и Ленинский районы. Проектная производительность станции — 380 тысяч м3/сутки, фактическая — 267 тысяч м3/сутки. Водозаборные сооружения расположены на Волге, на 13 км выше устья Оки.