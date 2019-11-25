Банк "Открытие" в Нижегородской области увеличил корпоративный кредитный портфель в 2,5 раза Экономика

Банк "Открытие" в Нижегородской области за 10 месяцев 2019 года увеличил корпоративный кредитный портфель с начала года в 2,5 раза — до 6,45 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин.



Из общего объема корпоративного кредитного портфеля 50% приходится на клиентов малого и среднего бизнеса.



Владимир Рогозин добавил, что 2 июля 2019 года юридически завершилось финансовое оздоровления банка "Открытие", хотя де-факто это состоялось уже к началу 2019 года. Владимир Рогозин подчеркнул, что после санации банк вышел на рынок с "нулевыми показателями".



По итогам 10 месяцев банк "Открытие" выдал 2,5 тысяч кредитов наличными на общую сумму 1,5 млрд рублей (рост портфеля в 1,7 раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года). Также в два раза вырос объем выдачи ипотечных кредитов - до 1,1 млрд рублей. В числе лидеров по количеству ипотечных заявок по-прежнему находится вторичное жилье (на него приходится три четверти заявок).



Владимир Рогозин также сообщил, что в планах банка "Открытие" - опережающий рынок рост кредитного портфеля, обновление продуктовой линейки и дальнейшая цифровизация сервисов, которая позволит сделать обслуживание заемщиков еще более быстрым и комфортным.



На данный момент продолжается реконструкция офисов действующей сети, отделения банка станут еще более комфортными для клиентов за счет внедрения в них элементов нового формата: системы управления очередью, зон обучения клиентов работе в мобильном банке, зарядных станций для электронных устройств клиентов, игровых зон для детей, оборудованных планшетными компьютерами.



Для сдачи биометрических данных клиентов в Нижнем Новгороде оборудовано четыре офиса (на улицах: Коминтерна, Нижегородской, Веденяпина, Ковалихинской).



Банк "Открытие" в 2019 году выступает одним из основных финансовых партнеров муниципальных образований, активно предоставляя кредитные средства для покрытия бюджетных дефицитов, и предлагая современные финансовые услуги предприятиям с муниципальным участием.



"Корпоративный и розничный портфели Приволжского филиала демонстрируют устойчивый рост, который планируем усилить в 2020 году. В ходе дальнейшей реализации стратегии развития банка мы намерены увеличить количество клиентов и долю рынка в регионе, в том числе путем трансформации действующей офисной сети", - подвел итог Владимир Рогозин.



СПРАВКА:

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").