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Бизнес

Суд запретил нижегородскому автосалону "ЭЙ ЭС ДЖИ" навязывать клиентам допуслуги

26 ноября 2019 12:54  [47] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд поддержал требования Роспотребнадзора и обязал ООО "ЭЙ ЭС ДЖИ" (дилер по продаже автомобилей) прекратить навязывать клиентам при продаже автомобилей дополнительные услуги. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В управление Роспотребнадзора за прошедший год поступило 27 обращений граждан, которые указали на то, что при покупке автомобиля в салонах "ЭЙ ЭС ДЖИ" дилер обязывал их приобрести сервисную карту и подписать отказ о возврате этой услуги. Стоимость карты составляла от 58 тысяч до 120 тысяч рублей.

По закону действия автосалона ущемляют права потребителя.

В связи с этим, управление обратилось в суд и исковым заявлением о защите прав неопределенного круга потребителей. Ропотребнадзор требовал признать действия ООО "ЭЙ ЭС ДЖИ" и обязать компанию прекратит нарушать законодательство.

В итоге суд поддержал исковое заявление ведомства.

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