Публичные слушания по легализации "теневой" зарплаты пройдут в Нижнем Новгороде 4 декабря

Публичные слушания по вопросам легализации "теневой" зарплаты пройдут в Нижнем Новгороде 4 декабря 2019 года в управлении ФНС России по Нижегородской области (ул. Минина, 20). Начало в 10:00.
Темы, которые будут обсуждаться на встрече:
- актуальные вопросы администрирования налога на доходы физических лиц и страховых взносов
- негативные налоговые последствия заработной платы "в конвертах"
- налоговые риски работодателей при формировании налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и страховым взносам.
Публичные слушания пройдут под председательством руководителя управления налоговой службы Виктора Алексеевича Большакова.
Планируется участие представителей региональных министерств и ведомств, бизнес-сообщества, региональных средств массовой информации, налогоплательщиков, заинтересованных в тематике мероприятия.
Вопросы для обсуждения можно направить на адрес электронной почты u520602@r52.nalog.ru. Прием вопросов заканчивается 29 ноября.
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