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Общество

Стомиллионный гражданин зарегистрировался на портале госуслуг

26 ноября 2019 13:45  [108] Общество

Фото: пресс-служба Ростелекома

Количество граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило отметку 100 млн. Об этом сообщает пресс-служба оператора портала - ПАО "Ростелеком".

В пресс-служба пояснили, что в течение 2019 года ежемесячно новыми пользователями становились в среднем 1,4 млн человек.

Чаще всего граждане пользуются сервисами для записи к врачу и в детский сад, получения информации о пенсионных накоплениях, регистрации автотранспортных средств, подачи заявления на сдачу экзамена в Госавтоинспекцию и получения водительского удостоверения.

Также в десятку наиболее востребованных услуг входят оформление и выдача российских и заграничных паспортов, регистрация по месту пребывания и по месту жительства, выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Российский портал госуслуг работает с 2009 года и сегодня является одним из самых популярных государственных сайтов в мире. По оценке SimilarWeb, он занимает второе место по посещаемости в категории Law and Government, уступая только порталу государственных услуг Великобритании.

Учетная запись портала госуслуг - единый ключ доступа к сайтам Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда РФ, Росреестра, общественной сети Wi-Fi в московском метро и еще почти 4 тысяч государственных и коммерческих ресурсов. Для авторизации необходима подтвержденная учетная запись, обладателями которой сегодня являются около 62 млн человек (60% от общего числа зарегистрированных). Подтвердить учетную запись можно в Центрах обслуживания пользователей, а также через онлайн-кабинеты Сбербанка, "Почта Банка", "Тинькофф банка" и банка "Санкт-Петербург".

Государственным заказчиком и владельцем портала госуслуг является министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Оператором выступает ПАО "Ростелеком" при участии АО "РТ Лабс".

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