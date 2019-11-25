Жителям Кстова рассказали о последствиях неоплаты отопления и горячей воды Общество

Жителям Кстова рассказали о последствиях неоплаты отопления и горячей воды

Сотрудники Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали жителям Кстова о последствиях неоплаты отопления и горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Очередная встреча представителей компании с горожанами состоялась в Соседском центре Союза пенсионеров Кстовского района. На ней присутствовали старшие по домам, председатели ТСЖ, активные жители города.

Специалисты "ЭнергосбыТ Плюс" рассказали жителям о комплексной досудебной работе с должниками за отопление и горячую воду, порядке подачи документов в суд, особенностях процедуры искового производства и принудительного взыскания задолженности, ответили на вопросы собравшихся.

"На сегодня просроченная задолженность за отопление и горячую воду жителей Кстова и Кстовского района превысила 130 млн рублей. И именно поэтому мы проводим подобные встречи с горожанами. Ведь информируя горожан о системе работы с должниками, мы обращаем их внимание на то, что долги с неплательщиков в любом случае будут взысканы. И в интересах должников не доводить дело до суда", - сказал ведущий специалист управления по работе с дебиторской задолженностью Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Максим Ивличев.

Встречи специалистов "ЭнергосбыТ Плюс" с жителями Кстова в Соседском центре проводятся регулярно.