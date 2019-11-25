"Транснефть-Верхняя Волга" помогла отреставрировать в пос.Волжский памятник воинам ВОВ Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

АО "Транснефть-Верхняя Волга" в рамках благотворительной деятельности оказало помощь на проведение капитального ремонта памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в пос. Волжский Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Работы по реконструкции обветшавшего памятника начались в июне. Был произведён демонтаж старого мемориала, выполнена заливка нового фундамента, установлена новая плита основания, возведены две гранитные стелы. Кроме того, организовано благоустройство прилегающей территории. 28 имен погибших солдат – жителей поселка отражены на мраморной плите. Мероприятие состоялось в рамках программы подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители руководства Кстовского района и администрации Работкинского сельсовета, Горьковского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть-Верхняя Волга", представители совета ветеранов Кстовского района и военкомата Кстова, а также жители поселка.

В пресс-службе отметили, что работники компании активно участвуют в мероприятиях военно-патриотической направленности. В 2019 году "Транснефть-Верхняя Волга" оказала благотворительную помощь нижегородскому отряду "Курган" на проведение поисковых работ в Бельском районе Тверской области.

С конца июля прошлого года поисковики совместно с молодыми специалистами компании и работниками великолукского завода "Транснефтемаш" вели работы по поиску, идентификации останков погибших солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной воны. Итогом работы поисковой экспедиции стал подъём и торжественное захоронение останков 96 бойцов и командиров Красной армии. Были установлены имена троих солдат.