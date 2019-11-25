Глеб Никитин поручил усилить меры безопасности во время ледостава Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил усилить меры безопасности во время ледостава. В ходе заседания в правительстве региона заместитель губернатора Дмитрий Краснов доложил об участившихся случаях выхода граждан на тонкий лед.

"Несмотря на то, что правительство и управление МЧС региона постоянно проводят работу по профилактике несчастных случаев на водоемах, некоторые граждане продолжают рисковать жизнью на хрупком осеннем льду. В этом году по едва замерзшему озеру Щелоковского хутора гуляла женщина с коляской, а в Дзержинске мужчина хотел выехать на лед реки на автомобиле. Трагедии не случилось, потому что этих людей вовремя остановили спасатели", - сказал Дмитрий Краснов.

Глава региона поручил главам муниципалитетов обеспечить меры безопасности на водоемах во время ледостава, проводить профилактические рейды по местам зимней рыбалки. Кроме того, Глеб Никитин призвал жителей региона соблюдать правила поведения на льду и не подвергать свою жизнь опасности.

"Я прошу нижегородцев соблюдать меры личной безопасности. Особенное внимание необходимо уделить детям, объяснить им, насколько опасно выходить на тонкий лед, пресекать эти опасные прогулки. Такая беспечность может стоить здоровья и даже жизни", - заметил Глеб Никитин.



МЧС Нижегородской области напоминает правила безопасного поведения на льду:

- безопасным можно считать лед толщиной 15 см при условии, что морозная погода будет сохраняться как минимум в течение недели. Прочным считается лед с синеватым или зеленым оттенком;

– необходимо избегать выхода на лед в темное время суток и при плохой видимости;

– особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над поверхностью кустов, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, сброса вод промышленных предприятий;

– при движении по льду группой нужно соблюдать дистанцию между идущими 5-6 метров, не спешить и не скапливаться большими группами в одном месте;

– стоит проверить прочность льда подручными средствами (шестом или палкой), категорически запрещается пробовать прочность льда сильным ударом ноги;

– в случае потрескивания льда следует вернуться назад тем же путем, делая скользящие движения ногами, не отрывая их от поверхности льда.