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Общество

Четыре школы и лицей Нижнего Новгорода за успехи в олимпиадах получили экологические микролаборатории

26 ноября 2019 16:38  [78] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Четыре школы и лицей Нижнего Новгорода успехи за в олимпиадах в этом году получили микролаборатории для экологического образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Демонстрационное школьное оборудование получают учебные заведения на основании итогов городской экологической олимпиады, а также участия школ в экологических акциях, конкурсах и фестивалях.

На сегодняшний день микролаборатории на уроках активно используют ряд школ, в том числе: №№ 44, 82, 85, 123, 117, 37, 60, 168, 91, 7, 118 и лицеи №180 и №28.

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