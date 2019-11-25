Четыре школы и лицей Нижнего Новгорода за успехи в олимпиадах получили экологические микролаборатории Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Четыре школы и лицей Нижнего Новгорода успехи за в олимпиадах в этом году получили микролаборатории для экологического образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Демонстрационное школьное оборудование получают учебные заведения на основании итогов городской экологической олимпиады, а также участия школ в экологических акциях, конкурсах и фестивалях.

На сегодняшний день микролаборатории на уроках активно используют ряд школ, в том числе: №№ 44, 82, 85, 123, 117, 37, 60, 168, 91, 7, 118 и лицеи №180 и №28.