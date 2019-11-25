Нижегородские полицейские задержали фальшивомонетчиков Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские пресекли сбыт поддельных банкнот на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Следователями ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области установлено, что между участниками группы из 9 человек были четко распределены роли. Согласно материалам уголовного дела, подозреваемые приобретали фальшивые купюры в Интернете. Затем делали закладки.

Возраст людей, задействованных в схеме сбыта фальшивых купюр, колебался от 21 года до 69 лет.

Полицейскими была осуществлена длительная целенаправленная работа по установлению участников групп и схем их противоправной деятельности.

По всем фактам незаконного приобретения и сбыта поддельных купюр возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Всего была изъяты 41 купюра номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки, 17 мобильных телефонов, 1 компьютер (ноутбук), 2 жестких диска, 9 пластиковых банковских карт.

Организатор схемы, 29-летний мужчина, в настоящее время отбывает срок за совершение аналогичных преступлений, сообщили в региональном управлении ГУ МВД.

Расследование уголовного дела продолжается. Следствием собрана доказательная база о причастности членов двух групп к 23 фактам сбыта фальшивых купюр посредством оставления в тайниках-закладках.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 15 лет.