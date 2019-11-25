Глеб Никитин поручил проработать вопрос о покупке дополнительного оборудования в Первомайскую ЦРБ Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать вопрос о покупке дополнительного оборудования в Первомайскую ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Первомайскую больницу Глеб Никитин посетил в рамках рабочего визита в этот населенный пункт. Глава региона осмотрел все отделения, обсудил с главным врачом лечебного учреждения Людмилой Федюниной вопросы капитального ремонта, приобретения нового медицинского оборудования и ликвидации дефицита квалифицированных кадров.

"Проблемы в первичных отделениях здесь стоят не настолько остро, как, например, в Вознесенской ЦРБ. Очевидно, что были востребованы программы поддержки привлечения специалистов, но и в этом направлении работу нужно продолжать. Мы также обсудили вопросы закупки для больницы дополнительного современного оборудования. Но самое главное - это необходимость капитального ремонта инфекционного отделения, ситуация похожая на ту, что мы наблюдали в Вознесенском районе, и этот вопрос нужно решать, не откладывая", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в сентябре и октябре этого года дал ряд поручений регионам по развитию сферы здравоохранения. Так до 10 января 2020 года необходимо обеспечить разработку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. По словам Глеба Никитина, "вместе с правительством России мы работаем над предложениями по переходу к новой отраслевой системе оплаты труда медиков. Большая ответственность лежит на регионах в части реализации национального проекта "Здравоохранение".

Отметим, в сентябре 2019 года прошло обучение персонала Первомайской ЦРБ основам "Бережливого производства" на базе ПИМУ. В четвертом квартале начата закупка автоматизированных рабочих мест для врачей поликлиники для внедрения "бережливого производства". В настоящее время реализуется ряд проектов: выписка рецептов для льготного лекарственного обеспечения, введение талонной системы для централизованной записи на диагностические исследования и т.д.