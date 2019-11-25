Врач из Выксы обвиняется в незаконном установлении инвалидности Общество

Врач из Выксы обвиняется в незаконном установлении инвалидности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 ноября 2019 года.

Выксунской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по обвинению 60-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия в мае 2018 года, работая врачом, через посредника она получила денежные средства в сумме 18 тысяч рублей за незаконное установление ранее незнакомой женщине группы инвалидности бессрочно в отсутствие на то законных оснований, без фактического осмотра данной пациентки, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения о наличии у последней заболевания.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет.