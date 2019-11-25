Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2019 10:29  [1] Нижегородский филиал "Т Плюс" начал проверку охранных зон теплосетей
27 ноября 2019 10:16  [26] Глава Дзержинска встретился с жителями пос.Пыра
27 ноября 2019 09:23  [68] Врач из Выксы обвиняется в незаконном установлении инвалидности
26 ноября 2019 19:31  [773] Частный космодром: первый полет из Нижегородской области. Правда или преждевременно?
26 ноября 2019 19:12  [1059] Около 800 жителей Нижнего Новгорода отключили от газа
26 ноября 2019 17:51  [202] Нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья смогут в 1,5 раза быстрее получать протезы
26 ноября 2019 17:28  [230] Глеб Никитин поручил проработать вопрос о покупке дополнительного оборудования в Первомайскую ЦРБ
26 ноября 2019 17:01  [326] Нижегородская епархия просит перенести трамвайные пути на Гордеевке, разрушающие церкви
26 ноября 2019 16:38  [233] Четыре школы и лицей Нижнего Новгорода за успехи в олимпиадах получили экологические микролаборатории
26 ноября 2019 16:35  [148] Глеб Никитин поручил усилить меры безопасности во время ледостава
Общество

Врач из Выксы обвиняется в незаконном установлении инвалидности

27 ноября 2019 09:23  [68] Общество

Врач из Выксы обвиняется в незаконном установлении инвалидности. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 ноября 2019 года.

Выксунской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по обвинению 60-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия в мае 2018 года, работая врачом, через посредника она получила денежные средства в сумме 18 тысяч рублей за незаконное установление ранее незнакомой женщине группы инвалидности бессрочно в отсутствие на то законных оснований, без фактического осмотра данной пациентки, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения о наличии у последней заболевания.

Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 8 лет.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph