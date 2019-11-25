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Общество

Глава Дзержинска встретился с жителями пос.Пыра

27 ноября 2019 10:16  [20] Общество

Фото: администрация Дзержинска

Глава Дзержинска Иван Носков встретился с жителями пос.Пыра. Об этом сообщили в администрации города 27 ноября 2019 года.

В 2019 году в поселке за счет муниципальных и региональных средств выполнен капитальный ремонт тепловых сетей на жилые дома №3 и №5 по улице Чкалова, а также ремонт тепловых сетей улицы Чкалова.

С целью обеспечения населения Пыры качественным водоснабжением, был разработан проект строительства водовода от Тепловского водозабора до поселка, который планируется к реализации в рамках проекта "Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах Российской Федерации". Проект уже прошел государственную экспертизу. Договор о реализации в настоящее время подписан, подтвердили в пресс-службе администрации.

Также, в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году выполнены работы по ремонту крыши и ремонту внутридомовой системы теплоснабжения дома № 9б по улице Чкалова.

В 2019 году особое внимание было уделено благоустройству посёлка. Были выполнены работы по асфальтированию дороги вдоль улиц Торфяников и Свободы. В 2020 году планируется асфальтирование дорог улицы Озерной и улицы Болотной.

В октябре этого года в рамках реализации программы основанной на местных инициативах на территории поселка Пыра было выполнено устройство детской игровой площадки по улице Болотной.

Также, по просьбам жителей в этом году оборудовали новые контейнерные площадки и поставили контейнеры.

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