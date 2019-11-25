Нижегородский филиал "Т Плюс" начал проверку охранных зон теплосетей Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" начал проверку всех тепловых сетей в зоне своей ответственности на предмет нахождения в их охранных зонах незаконных сооружений, проездов, автостоянок и других объектов. Обследование проводится в рамках перехода на усиленный режим работы в период зимних максимумов тепловых нагрузок, пояснили в пресс-службе компании.

В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и нарушению их гидравлического режима.

Незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей представляют опасность и подлежат сносу. Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" уведомит о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений.

Если жителям региона известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просьба сообщить:

в Дзержинске – диспетчеру Дзержинских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефонам: (8313) 25-95-70, 26-66-71;

в Кстове и Кстовском районе – в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей Нижегородского филиала "Т Плюс" по телефону (83145) 7-97-75.