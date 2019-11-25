Просто о сложном: портал о криптовалютах

Криптовалюты – это виртуальные активы, которые набирают популярность в течение последних лет. Мир под их влиянием меняется почти на глазах, поэтому нужно оставаться в тренде и следить за актуальными событиями. Контролировать курс BTC и альткоинов, узнать новости рынка криптовалют, почитать прогнозы аналитиков и найти другую ценную информацию вы можете на нашем информационном портале Coinmania.

Почему криптовалюты так популярны?

Bitcoin и альткоины – это уникальные финансовые инструменты и проекты, обеспечивающие огромное количество преимуществ перед традиционными фиатными валютами (реальными деньгами). При этом многие до сих пор боятся связываться с цифровыми активами, так как ничего о них не знают или наслушались разных стереотипов и начали опасаться криптовалют.

Портал Coinmania развеет все сомнения и поможет быстро во всем разобраться. Все материалы на сайте пишутся общедоступным языком, поэтому вам не нужно быть экспертом в сфере криптовалютного рынка, чтобы понимать, о чем идет речь в том или ином материале.

Современные цифровые валюты лучше отвечают требованиям времени, как правило, они безопасны и не являются объектом манипуляций. Кроме того, Биткоин и альткоины дают пользователям ряд ценных качеств, среди которых обезличенность хранения, возможность почти неограниченного применения в любой точке мира и многое другое.

Что вы найдете на сайте Coinmania?

На этом криптовалютном портале есть много полезной информации, которая ежедневно обновляется. Последние новости из мира цифровых монет и блокчейн технологий позволят всегда быть в тренде и понимать, о чем говорят в обществе. К другим полезным материалам, которые публикуются на сайте, относятся:

статьи по анализу рынка;

детальные описания токенов;

обзоры криптолвалютных бирж;

инструкции по майнингу, торговле и другим аспектам;

аналитические прогнозы и многое другое.

Наш портал интересен как новичкам, стремящимся разобраться в криптовалютах, так и опытным трейдерам или инвесторам, которым нужна более детальная информация о курсе Bitcoin или альткоинов, прогнозы аналитиков и другие сведения.

Как использовать материалы на портале?

Для удобства пользователей сайт Coinmania имеет несколько разделов, которые удобно сформированы и содержат информацию определенной тематики. Новичкам стоит начинать знакомство с криптовалютами с раздела Энциклопедии, в который попадают инструкции по майнингу и торговле, описания разных криптовалют и технологий. Советы опытных аналитиков по трейдингу и другим действиям.

Все материалы подготавливаются на основе профессиональных обзоров, полезных материалов с зарубежных сайтов и аналитических прогнозов. Это позволяет компании Coinmania оставаться в рейтинге лучших криптовалютных порталов в стране.

Отдельного внимания заслуживает новостной раздел. Каждый день в нем появляются новые материалы о самых значимых событиях из криптовалютного мира. Если вы занимаетесь трейдингом или только планируете освоить торговые площадки, ознакомьтесь с прогнозами на криптовалюты и разберитесь, как торговать на той или иной бирже. Таким образом вы сэкономите массу времени и избежите популярных ошибок, допускаемых новичками.

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