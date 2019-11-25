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Политика

Депутат нижегородской Думы Евгений Лазарев заявил, что намерен вступить в "Единую Россию"

27 ноября 2019 10:48  [93] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат нижегородской Думы Евгений Лазарев заявил, что намерен вступить в "Единую Россию", потому что "не видит другого выхода". Об этом он сообщил на заседании Гордумы 27 ноября 2019 года.

В повестку заседания не были включены три инициированных им вопроса. Возмущённый этим фактом, он потребовал включить его вопросы в раздел "разное". Большинство депутатов проголосовали против.

Также он заявил, что утром обратился в прокуратуру с жалобой на нарушение регламента.

Депутат считает, что принадлежность партии повлияет на повышение внимания к его предложениям.

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