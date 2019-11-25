Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными до 8,8%

Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными с 26 ноября 2019 года. Теперь минимальная ставка составляет 8,8% годовых в рублях. Ранее ставка была 9,9%; сообщили в пресс-службе банка.
Альфа-Банк входит в ТОП-5 по портфелю кредитов наличными. Доля рынка по итогам сентября 2019 года составила 5,02%. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за две минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение "Альфа-Мобайл". Срок кредитования до 5 лет.
Подробнее о программах потребительского кредитования можно узнать на сайте банка.
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