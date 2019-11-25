Последние новости рубрики Экономика
27 ноября 2019 11:15  [63] Нижегородские депутаты поддержали изменения в постановления о налогах для жителей Новинок
27 ноября 2019 11:03  [56] Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными до 8,8%
26 ноября 2019 12:18  [164] Банк "Открытие" в Нижегородской области увеличил корпоративный кредитный портфель в 2,5 раза
25 ноября 2019 15:14  [197] Банк "Открытие" профинансирует бюджет Нижегородской области на 2,5 млрд рублей
25 ноября 2019 11:13  [288] "Транснефть-Верхняя Волга" завершила техперевооружение системы электроснабжения на диспетчерской станции Кстовского района
22 ноября 2019 14:59  [468] Геопортал по градостроительной деятельности заработал в Нижегородской области
22 ноября 2019 11:23  [250] "Экспорт нижегородской продукции в страны Европейского Союза продолжает расти", - Глеб Никитин
22 ноября 2019 09:55  [433] Альфа-Банк привлек $450 млн за один день в ходе дополнительного выпуска cубординированных срочных еврооблигаций
21 ноября 2019 17:43  [496] Депутаты ЗС НО рекомендовали принять бюджет Нижегородской области на 2020 год в первом чтении
21 ноября 2019 14:07  [322] "Нижегородэлектротранс" планирует взять на баланс еще 10 московских трамвайных вагонов
Экономика

Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными до 8,8%

27 ноября 2019 11:03  [56] Экономика

Альфа-Банк снизил ставки по кредитам наличными с 26 ноября 2019 года. Теперь минимальная ставка составляет 8,8% годовых в рублях. Ранее ставка была 9,9%; сообщили в пресс-службе банка.

Альфа-Банк входит в ТОП-5 по портфелю кредитов наличными. Доля рынка по итогам сентября 2019 года составила 5,02%. Получить одобрение по кредиту до 5 млн рублей можно всего за две минуты, оформив заявку на сайте банка или через мобильное приложение "Альфа-Мобайл". Срок кредитования до 5 лет.

Подробнее о программах потребительского кредитования можно узнать на сайте банка.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph