Московская наркологическая клиника «Здоровье»

Наркологическая клиника https://narkologicheskaya-klinika.info/lechenie-alkogolizma.html предлагает услуги лечения наркотической и алкогольной зависимости. В ее штате работают квалифицированные специалисты. Врачи имеют большой опыт в лечении и реабилитации зависимых от наркотиков и алкоголя людей. В клинике также действуют разные реабилитационные программы.

Основные услуги

Услуги выездной дежурной бригады врачей на дом.

Вывод из запоя и кодирование.

Внутривенное кодирование.

Внутримышечное кодирование.

Тест на наркотики.

Стационарное лечение.

Реабилитационные программы.

Услуги выезда на дом бригады дежурных врачей для вывода из состояния запоя или наркотической ломки востребованы, особенно в таком крупном городе, как Москва. Часто наркозависимые люди и люди в алкогольном опьянении не могут самостоятельно добраться до клиники. Помощь врачей на дому позволяет вывести их из тяжелого состояния. Для этого проводится терапия, ставятся очищающие капельницы для детоксикации крови. Часто также требуется ЭКГ, забор анализов, диагностика состояния здоровья. Это позволяет избежать трагических случаев, а затем обратиться за лечением.

Часто нужно доставить больного для стационарного лечения, выполнить кодирование. Эти услуги также есть у клиники. Она производит разнообразные тесты на наркотики, на их разные виды. В ее стационаре можно пройти полноценное лечение. Стоимость на проживание и лечебный курс зависит от выбранной палаты, необходимости в дополнительных услугах. Реабилитационные программы позволяют зависимым от наркотиков и алкоголя людям найти свое место в обществе, полноценно социализироваться в семье, на работе. Реабилитация также нужна для избавления от тяги к пагубным привычкам.

Наркологический центр имеет все необходимые для ведения медицинской деятельности разрешения, лицензии, сертификаты. Она предоставляет гарантии на лечение в два года, которые заключаются в том, что если больной в течение этого периода после курса реабилитации возвращается к зависимости, то повторное лечение производится бесплатно.

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НОВАЯ ЖИЗНЬ» Лицензия № ЛО-77-01-017222 от 18 декабря 2018 г.

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