Нижегородцу грозит до 20 лет за попытку продать 300 гр героина в виде закладок

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Жителю Нижнего Новгорода грозит до 20 лет за попытку продать 300 гр героина в виде закладок. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.
Сотрудники ведомства задержали 29-летнего молодого человека, который передвигался на автомобиле. В ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом.
После этого сотрудники полиции обыскали дом мужчины и нашли там весы, пустые полиэтиленовые пакетики и 42 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом.
Установлено, что в пакетах находился героин, который молодой человек купил в Москве для того, что бы продать его в Нижнем Новгороде в виде закладок.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконный сбыт наркотических средств" (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.).
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 20 лет.
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