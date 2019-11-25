Нижегородцу грозит до 20 лет за попытку продать 300 гр героина в виде закладок Происшествия

Фото: УТ МВД России по ПФО

Жителю Нижнего Новгорода грозит до 20 лет за попытку продать 300 гр героина в виде закладок. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ПФО.

Сотрудники ведомства задержали 29-летнего молодого человека, который передвигался на автомобиле. В ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом.

После этого сотрудники полиции обыскали дом мужчины и нашли там весы, пустые полиэтиленовые пакетики и 42 полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом.

Установлено, что в пакетах находился героин, который молодой человек купил в Москве для того, что бы продать его в Нижнем Новгороде в виде закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконный сбыт наркотических средств" (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до 20 лет.