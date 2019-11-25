Выгодные условия на хостинг

Компания HostKoss предлагает выгодные условия на хостинг сайтов. На ее сайте https://hostkoss.com/deshevyj-hosting.html можно узнать об этом более подробно. Компания довольно известная, у нее много клиентов по всему миру. Ей доверяет более десяти тысяч человек, которые размещают на хостинге собственные сайты. Есть тестовый период для пользователей, которые хотят проверить качество и скорость передачи данных, защиту и безопасность, достоинства и возможности размещения на хостинге на практике.

Преимущества

В качестве носителей информации используются высокоскоростные SSD диски.

Защищенная панель управления.

SSL-сертификат бесплатно при оплате хостинга.

Установщик популярных CMS наподобие Drupal, Joomla, WordPress и пр.

Круглосуточная служба поддержки клиентов.

Менеджеры оперативно отвечают на звонки и сообщения клиентов.

Специальные почтовые адреса на домене (название компании, бренда и др.)

Серверное оборудование размещено в Германии, компания обеспечивает его бесперебойную и надежную работу. Время бесперебойного функционирования составляет 99,96%. Цены на хостинг зависят от тарифа. Например, тариф Mini стоит 0,25$ в месяц, а Mini-2 – 1,75$. Конечно, помимо стоимости различны и их возможности.

Хостинги на виртуальных серверах также возможны. Для этого компания предлагает специальные тарифы VPS-1, 2, 3, 4. Оборудование для них размещено в литовском Вильнюсе. У компании также есть VDS сервера.

Она предлагает услуги продажи доменов и их переноса на собственный хостинг. Сайты могут быть установлены на различные CMS, есть экономичные предложения, тарифы с высокой скоростью передачи данных, безлимитным трафиком и многое другое.

Данные клиентов постоянно резервируется, для этого производится их копирование на защищенные носители информации. Многоуровневая защита серверного оборудования также значительно снижает риски потери или кражи данных. Хостинг активируется в течение десяти минут в автоматическом режиме. Клиентам предоставляется полный административный доступ к root для установки различных программных блоков и модулей, прокси-серверов и пр.

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