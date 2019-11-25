Продвижение мобильных приложений

Платформа AdvertMobile предлагает услуги продвижения мобильных приложений. Подробнее об этом можно узнать на сайте проекта. Платформа уже успела объединить более шестидесяти тысяч разработчиков приложений для Android и iOS. На ней уже размещено более 200 тысяч мобильных приложений, сделано более 70-ти миллионов установок. База платформы включает более 16-ти миллионов пользователей, которые являются потенциальными потребителями мобильных продуктов. Кроме того, разработчики проекта уже успели провести более 10-ти тысяч кампаний по выводу мобильных приложений на топовые позиции. Несомненным преимуществом платформы является возможность запуска кампании по продвижению в течение двух минут.
Основные услуги
Преимуществами продвижения мобильных приложений на платформе является факт того, что установка производится реальными людьми. Система имеет защиту от установок ботами и эмуляторами, защищает от фрода. Разработчики предоставляют гарантию на вывод приложения на топовые позиции. Клиенты получают бесплатные аналитические инструменты. Они позволяют контролировать позиции мобильного приложения в процессе рекламной кампании.
Платформа обладает множеством возможностей и преимуществ перед аналогичными разработками. Проект является популярным и уже зарекомендовал себя у многих разработчиков мобильных приложений, пользователей и специалистов.
Главным достоинством платформы, который значительно повышает ее эффективность, являются мотивированные установки мобильных приложений. Именно они позволяют быстро выводить их на топовые позиции в Google Play и App Store.
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