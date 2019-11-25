Продвижение мобильных приложений

Платформа AdvertMobile предлагает услуги продвижения мобильных приложений. Подробнее об этом можно узнать на сайте проекта. Платформа уже успела объединить более шестидесяти тысяч разработчиков приложений для Android и iOS. На ней уже размещено более 200 тысяч мобильных приложений, сделано более 70-ти миллионов установок. База платформы включает более 16-ти миллионов пользователей, которые являются потенциальными потребителями мобильных продуктов. Кроме того, разработчики проекта уже успели провести более 10-ти тысяч кампаний по выводу мобильных приложений на топовые позиции. Несомненным преимуществом платформы является возможность запуска кампании по продвижению в течение двух минут.

Основные услуги

Продвижение в поисковых системах Google Play и App Store.

Глубокий анализ и оптимизация данных приложения в App Store и Google Play.

Привлечение установок по CPI оплате от известных российских блоггеров и блоггеров стран СНГ.

Гарантированный вывод на топовые позиции запросов App Store.

Уникальные установки мобильного приложения, работающего под управлением операционной системы Android или iOS.

Привлечение органических пользователей из топовых позиций категорий.

Преимуществами продвижения мобильных приложений на платформе является факт того, что установка производится реальными людьми. Система имеет защиту от установок ботами и эмуляторами, защищает от фрода. Разработчики предоставляют гарантию на вывод приложения на топовые позиции. Клиенты получают бесплатные аналитические инструменты. Они позволяют контролировать позиции мобильного приложения в процессе рекламной кампании.

Платформа обладает множеством возможностей и преимуществ перед аналогичными разработками. Проект является популярным и уже зарекомендовал себя у многих разработчиков мобильных приложений, пользователей и специалистов.

Главным достоинством платформы, который значительно повышает ее эффективность, являются мотивированные установки мобильных приложений. Именно они позволяют быстро выводить их на топовые позиции в Google Play и App Store.

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