Устройство и возможности эндоскопов

Оптические приборы дают уникальную возможность в деталях рассмотреть, как выглядят интересующие объекты изнутри. В наличии сложная оптическая система с большой длиной. Благодаря качественному визуальному контролю наблюдатель получает достоверную, полезную информацию вовремя и принимает решение в отношении исследуемого устройства: ремонтировать, демонтировать, делать замену и т.д.

Современные механизмы, агрегаты постоянно усложняются конструктивно, дополняются инновационными деталями, выполняют все больше и больше задач. Внутри таких объектов масса различных перегородок, рабочих узлов и элементов, которые не просвещаются, различных кожухов, поэтому просто заглянуть внутрь объекта и увидеть все, что хочется, не поучится. Очень помогают промышленные эндоскопы, способные проникнуть в очень удаленные и труднодоступные полости, чтобы инспектор оценил состояние объекта благодаря высококачественной диагностике без выполнения демонтажных работ.

Как устроены технические эндоскопы

Любая диагностическая задача может быть быстро и грамотно решена благодаря оптическим приборам, которые представлены в широком ассортименте: отличаются брендом, размерами, рабочими характеристиками, специфическими особенностями. Это оборудование успешно применяют уже более 100 лет. Рабочая часть оптического устройства проникает в полость объекта даже через очень узкие отверстия. Удаленность узла не играет роли, так как длина погружаемой части исчисляется не только десятками, но и сотнями метров.

Приборы состоят из двухканальной оптической системы. Информацию принимает глаз инспектора. Один канал — осветительный, для того, чтобы качественно осветить исследуемую полость, ведь внутри узлов и механизмов темно. Второй канал — является информационным, так как передает отраженный свет. Получаемое изображение предается на глаз инспектора или монитор, если это видеоэндоскоп.

Раньше свет передавался от осветительного блока на полость инспектируемого механизма благодаря оптоволоконному жгуту. Сейчас больше распространены светодиоды, поэтому у оптических устройств источник света находится на конце рабочей части.

Преимущества эндоскопов со светодиодным освещением:

снижено энергопотребление;

нет потерь света по оптоволоконному жгуту;

приборы стали делать легче и компактней;

наблюдатель может рассчитывать на более долгую автономную работу.

Но главное преимущество эндоскопов со светодиодами — объект освещается более ярко и равномерно, при этом светодиоды сильно не нагреваются.

Конструктивное исполнение эндоскопов

Рабочая часть приборов может быть жесткой или гибкой. В зависимости от этого все оптические аппараты классифицируют на жесткие и гибкие промышленные эндоскопы. Современная разновидность гибких оптоволоконных приборов — видеоэндоскопы, поскольку они оснащены камерой, изображение подается на дисплей.

Жесткие модели отличаются более высоким разрешением и актуальны, если к исследуемой зоне есть только прямой доступ. Поэтому при близком расположении исследуемого узла с простыми геометрическими формами, выбирают жесткие эндоскопы. Информационный канал представлен линзовой системой, поэтому обеспечивается отличное разрешение и светосила. Еще один плюс — комбинирование оптических параметров, если это нужно исследователю. Он увеличивает поле зрения, меняет направление наблюдения.

Гибкие версии прекрасно справляются с более сложными задачами, когда объект значительно удален и, чтобы к нему добраться, погружаемая часть должна неоднократно изгибаться в разных местах, минуя препятствия на своем пути, т.е. перемещаясь по криволинейному каналу. Информационный канал гибких моделей также представлен линзовой системой. Но диаметр волокна ограничивает разрешающую способность. Хотя у них также есть разнообразные возможности: специалист управляет рабочей частью, может воспользоваться насадкой для прикрепления инструмента.

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