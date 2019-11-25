Только 200 из более чем 5 500: названы лучшие веб-студии Рунета

Разработка сайтов — это популярная и высококонкурентная сфера, в которой сегодня работает множество студий. Определить лучшие из этих студий взялся проект Рейтинг Рунета, который делает это вот уже 9 лет подряд. И 21 ноября был опубликован топ-200 компаний за 2019 год.

Пятерка лучших компаний по версии Рейтинга Рунета:

AGIMA Red Collar AIC + QSOFT Aero Extyl

Для формирования данного рейтинга специалистами Рейтинга Рунета было проведено исследование деятельности больше чем 5 000 разных веб-студий и агентств. Все эти компании за последние 5 лет создали более 120 000 сайтов, так что у экспертов было достаточное количество материала для оценки деятельности компаний.

География проекта широка: в итоговый список лучших попало 86 компаний из столицы России, 20 компаний из Санкт-Петербурга, еще 9 из Екатеринбурга, 8 из Минска, а также по 5 веб-студий из Нижнего Новгорода, Самары, Ульяновска. В отличие от прошлого года, в 2019 году список 200 лучших агентств более чем на четверть состоит из новых компаний, которые ранее ни разу еще не попадали в рейтинг. Заметно улучшить свои результаты удалось нескольким десяткам агентств, среди которых организаторы особо отметили успехи: CHIPSA (+94 строчки), Паравеб (+72), BREVIS (+54), Ruport (+55) и BREVIS (+54).

Польза рейтинга для заказчиков

Всем тем, кто хочет заказать разработку нового сайта или “апгрейд” существующего, данный рейтинг придется как нельзя кстати. В нем перечислены самые лучшие подрядчики, которые смогут воплотить в жизнь проект любой сложности, сделают работу не просто качественно, но также быстро, креативно и профессионально.

На сайте Рейтинга Рунета есть информация обо всех компаниях из ТОП-200. В их карточках можно прочитать данные о специализации, наградах, крупных заказчиках и изучить их портфолио.

В самом рейтинге есть возможность сортировки компаний по их расположению, проектам, ценам и другим критериям. Если веб-студии из топ-200 заказчику не по карману, то стоит обратить внимание на другие подрейтинги, в которых есть списки компаний, работающих в более низком ценовом сегменте. Важно, что прямо со страницы рейтинга можно переходить на сайты участников, связываться с ними и обсуждать свои заказы, а то и вовсе провести тендер и пригласить в него несколько соискателей, чтобы затем выбрать самого подходящего. Последний вариант хорош в ситуациях, когда необходимо снизить бюджет разработки или найти агентство, которое лучше разбирается в нужной тематике.

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