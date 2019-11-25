Продажа и покупка элитных часовых механизмов

Часовой центр в Нижнем Новгороде www.nijniy-novgorod.lombard-premium.ru/ предлагает быструю оценку швейцарских часов и элитных часовых механизмов. У него выгодные расценки на изделия, есть возможность доставки курьером. В центре работают специалисты, которые квалифицированно оценивают часы для продажи или покупки. Изделия проходят проверку на подлинность и стабильность работы часового механизма. Под швейцарскими часами понимаются изделия, которые собирались и тестировались непосредственно в этой стране. И были сделаны из корпуса и часового механизма, произведенных в Швейцарии.

Преимущества услуг центра

Быстрая оценка изделия.

Профессиональное оборудование для оценки.

Собственная информационная база для проверки часов на подлинность.

Возможность самовывоза часов при покупке.

Услуга выезда к клиенту на дом для оценки или купли-продажи часов.

Конкурентные цены на скупку часов, их продажу.

Пожизненная гарантия на часовые изделия.

Официальная документация для юридического подтверждения приобретения часов.

Часовой центр расположен в удобном в плане транспортной доступности месте Нижнего Новгорода. Его трудно назвать ломбардом, так как основными услугами также являются оценка и продажа элитных часов. Финансовых возможностей центра достаточно, чтобы скупать дорогостоящие премиальные часовые изделия по выгодной для продавца стоимости. Продажа также осуществляется по приемлемой для покупателей цене.

Конфиденциальность покупки и персональных данных клиентов строго соблюдается. Для этого используется защищенная от взлома база данных. На сайте центра можно ознакомиться с предложениями элитных и швейцарских часов в специальном каталоге. В нем, например, можно приобрести такие часы, как Rolex Daytona 116523 CHS, Rolex GMT-Master II 16710, Corum Rocket Diamonds 24.941.47, Audemars Piguet Royal Oak. Всего представлено несколько десятков элитных и премиальных часовых брендов и несколько сотен наименований престижных дорогостоящих часов.

Центр также предлагает элитные аксессуары для часов, услуги ремонта часовых механизмов.

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