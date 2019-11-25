Сладкие новогодние подарки в Нижнем Новгороде

Сладкие Новогодние Подарки

Дети с нетерпением ждут самого главного праздника года, ведь Новый год — это волшебный и сказочный праздник. Дети с удовольствием участвуют в подготовке праздника: наряжают елку, украшают комнату. Но самым главным для них событием является встреча с Дедом Морозом, который обязательно приносит сладкие новогодние подарки. Но, мы взрослые знаем, что Дед Мороз – это переодетый «Дядя Вася», а подарки для своих малышей придется подбирать самим.

Ассортимент сладких подарков

Уже за месяц до Нового года в мелких магазинчиках, на рынках, в палатках и в супермаркетах Нижнего Новгорода появляются сладкие новогодние подарки. Обычно они бывают упакованы в красочную картонную коробку в виде сундучка, замка, теремка, фигурок зверей, но есть и более дорогостоящие варианты, представляющие собой мягкую игрушку с замочком, внутри которой находятся разнообразные сладости. Такой подарок получается 2 в одном – и конфеты, и игрушка.



Как правило сладкие подарки имеют примерно одинаковый состав: конфеты, вафли, шоколадка, несколько шоколадных тематических фигурок, разнообразные леденцы и сосательные конфетки. Однако сладкие подарки имеют довольно существенный ценовой разбег. По большому счету, чем дороже подарок, тем он должен быть вкуснее. Но так бывает не всегда. Иногда в довольно дорогих сундучках, имеющих красивую яркую упаковку встречаются самые обычные конфеты с белой начинкой и карамельки. Поэтому выбирая сладкие подарки для своих детей, уточните у продавца, какой ассортимент конфет находится в том или ином подарке. Эта важная мелочь поможет вам не разочароваться в подарке и сохранить новогоднее настроение. При выборе подарка отдавайте предпочтение российским производителям. Конфеты российских фабрик, как правило, бывают свежее. А если заказать сладкие новогодние подарки у компании «Наш Подарок», будьте уверены, что конфеты придут свежими, напрямую с фабрики.

Упаковка сладких подарков

Как уже говорилось самой распространенной упаковкой являются картонные коробочки, разных форм, размеров и фактур. Кстати, если вы вдруг решите собрать собственный сладкий подарок, красивая картонная коробка, которую придется приобретать отдельно, будет стоить практически в полцены купленных сладостей, так как под Новый год такая упаковка имеет «бешеный спрос».



Еще одним распространенным видом упаковки являются жестяные банки, красиво декорированные новогодними принтами. Жестяные упаковки удобны тем, что они не промокают под снегом, их трудно помять, в отличие от картонных коробок, поэтому в такой упаковке ваши конфеты наверняка доживут до Нового года в целости и сохранности. Да и детям такие коробки очень нравятся, потому что в них можно хранить разные мелочи или использовать как подставку под карандаши.



Еще одним видом упаковки являются мягкие игрушки или рюкзачки, которые также наполняются разнообразными конфетами. Такие рюкзачки пригодятся ребенку для игр. Все дети любят подражать взрослым и носить что-то в сумочке или рюкзачке.

Сладкий новогодний подарок по собственному желанию

Собрать сладкий подарок самим – вот наиболее подходящее решение для тех, кто не доверяет продающимся готовым подаркам. Вы сможете собрать все конфеты по своему желанию. Обычно продавцы охотно идут навстречу и терпеливо взвешивают по нескольку конфет каждого вида. В таком импровизированном подарке могут оказаться конфеты и с сухофруктами, и с мармеладом, и с цукатами, и с орешками, и со сгущенкой, и со сливками, и с нугой. Так же вы можете добавить в ваш подарок шоколадные монетки, батончики, вафли и киндер-сюрприз, который так любят все дети. Упаковку для собственного сладкого подарка вы тоже сможете выбрать сами. А если добавите фантазию, то упаковку для подарка можно сшить самим. Например, из красного бархатного лоскута или вельвета можно сшить небольшой мешочек Деда Мороза и доверху наполнить его конфетами.



Выбор новогодних сладостей обширен, поэтому выбирайте, что душе угодно и радуйте ваших малышей. А поможет вам в этом компания «Наш Подарок» (ООО «Комплекс-НН»). Сайт компани: нашподарок.рф

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