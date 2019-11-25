"ЭнергосбыТ Плюс" направил долговые квитанции неплательщикам в Дзержинске и Кстове Общество

Порядка 40 тысяч квитанций на оплату долга и пени направил в ноябре Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" неплательщикам за отопление и горячую воду в Дзержинске и Кстове.

Как сообщили в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс", одновременно в ходе информационной кампании "Внимание, должник!" на подъездах многоквартирных домов размещено более 6 тысяч объявлений с указанием номеров квартир и сумм долга за данные коммунальные услуги.

"Мы призываем граждан оплатить долги, так как неоплата задолженности за коммунальные услуги имеет последствия. До Нового года у большинства должников за отопление и горячую воду есть отличная возможность рассчитаться с долгами без пени и дополнительных трат, связанных с оплатой судебных издержек. С условиями участия в акции горожане могут ознакомиться на оборотной стороне квитанции", - отметил директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В случае неоплаты долга документы будут переданы в суд для принудительного взыскания. Согласно действующему законодательству, после вынесения судебного решения взыскатель ("ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги) имеет право запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых у должника счетах. Уже многие должники столкнулись с фактом блокировки банковских счетов и списанием денежных средств в счет погашения долга. Причем, арестовывают счета, открытые не только в крупнейших банках, но и в малоизвестных кредитных организациях.

"Чтобы избежать сложностей, должнику за отопление и горячую воду надо не прятаться, а честно признать проблему и постараться как можно быстрее погасить задолженность. Если документы по задолженности еще не переданы в суд, то житель может обратиться в нашу компанию с заявлением о предоставлении рассрочки погашения долга", - подчеркнул Александр Бобров.

По состоянию на 21 ноября 2019года, сумма просроченной задолженности жителей Дзержинска, Кстова и Кстовского района составляет 937 млн рублей.