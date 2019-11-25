Нижегородское предприятие утилизировало 100 кг рыбных отходов с нарушением закона Бизнес

Одно из нижегородских предприятий утилизировало почти 100 кг рыбных отходов с нарушением закона. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

Нарушение выявлено в ходе проверки рыбоперерабатывающего предприятия, которое расположено в Нижнем Новгороде.

Специалисты ведомства установили, что предприятие выбрасывало вывбрасывало рыбные отходы в контейнеры, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Кроме того, нарушение выявлено в части даты выпуска, сроков годности и условий хранения рыбной продукции.

Помимо этого, предприятие несвоевременно гасило ветеринарно-сопроводительные документы, оформленные в электронном виде.

Материалы проверки направлены в природоохранную прокуратуру, которая примет решение о степени виновности предприятия.