Фура перевернулась под виадуком на "Пролетарке", водитель госпитализирован (ВИДЕО)) Происшествия

Фото: Соцсеть

Фура перевернулась под виадуком около станции метро "Пролетарская". Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Происшествие произошло утром 27 ноября, когда 26-летний водитель фуры не справился с управлением в результате чего полуприцеп машины задними колесами наехал на бордюр. Фура (видео из соцсети) опрокинулась на проезжую часть, перекрыв движение.

В МВД уточнили, что водителя машины пришлось госпитализировать.