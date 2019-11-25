Фура перевернулась под виадуком на "Пролетарке", водитель госпитализирован (ВИДЕО))

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Фура перевернулась под виадуком около станции метро "Пролетарская". Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.
Происшествие произошло утром 27 ноября, когда 26-летний водитель фуры не справился с управлением в результате чего полуприцеп машины задними колесами наехал на бордюр. Фура (видео из соцсети) опрокинулась на проезжую часть, перекрыв движение.
В МВД уточнили, что водителя машины пришлось госпитализировать.
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