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Происшествия

Фура перевернулась под виадуком на "Пролетарке", водитель госпитализирован (ВИДЕО))

27 ноября 2019 13:19  [43] Происшествия

Фото: Соцсеть

Фура перевернулась под виадуком около станции метро "Пролетарская". Об этом сообщили в региональном ГУ МВД РФ.

Происшествие произошло утром 27 ноября, когда 26-летний водитель фуры не справился с управлением в результате чего полуприцеп машины задними колесами наехал на бордюр. Фура (видео из соцсети) опрокинулась на проезжую часть, перекрыв движение.

В МВД уточнили, что водителя машины пришлось госпитализировать.

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