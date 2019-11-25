Гордума хочет освободить нижегородских учителей от "лишней бумажной работы" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дума Нижнего Новгорода хочет освободить учителей от "лишней бумажной работы". Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании городской Думы 27 ноября 2019 года.

Депутат Игорь Богданов, который также является директором школы №91, обратил внимание участников заседания на то, что образовательные организации получают большое количество официальных писем. Так он привел пример, что за этот месяц его школа получило около 80 "всевозможных запросов, пояснений и приглашений". Подготовкой ответов вынуждены заниматься учителя.

По мнению Игоря Богданова, необходимость заниматься второстепенной работой влияет на качество основных обязанностей педагога, а именно обучения детей.

"Министерство образования хочет участвовать во всех программах и рассылает необходимые для этого документы, а лошадь-то на все одна. И лошадиная сила у нее одна", - метафорически выразился депутат.

Заместитель главы Нижнего Новгорода по образованию Любовь Сачкова подтвердила обилие "бумажной работы", с которой сталкиваются сотрудники школ. В Нижегородской области реализуется десять образовательных проектов. Однако, по ее словам, 50% все документации носит информационный характер.

После долгих обсуждений депутаты решили, что рассмотрят вопрос на заседании комиссии по соцполитике 12 декабря. Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов поручил профильному департаменту еще раз провести мониторинг работы во всех школах и подготовить предложения. В дальнейшем будет создана депутатская комиссия, в которую будут также включены директора школ. Комиссия займется решением этого вопроса. К процессу планируется подключить министерство образования Нижегородской области.