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Общество

Житель Выксы заплатит штраф за взятку в обмен на личную информацию о бывшей сожительнице

27 ноября 2019 15:51  [62] Общество

Житель Выксы заплатит штраф за взятку в обмен на личную информацию о бывшей сожительнице. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 27 ноября 2019 года, 29-летний мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Следствием и судом установлено, что в марте 2018 года в Выксе подсудимый неоднократно обращался к сотруднику правоохранительных органов с целью незаконного получения личных сведений о телефонных соединениях, электронной переписке, в том числе посредством СМС – сообщений и других данных бывшей сожительницы с иными лицами.

Отказ сотрудника правоохранительных органов в оказании ему содействия в выполнении незаконных действий по нарушению конституционных прав гражданки России не остановил его намерений.

29 марта 2018 года в салоне автомобиля, припаркованного на ул. Ленина в Выксе после передачи правоохранителю взятки в размере 12 тысячи рублей, противоправные действия подсудимого пресечены стражами порядка.

Приговором суда подсудимому назначен штраф в размере 420 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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