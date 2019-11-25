Оплатить квитанции "Теплоэнерго" за тепло без комиссии теперь можно в дополнительных терминалах Общество

Оплатить квитанции Теплоэнерго за тепло без комиссии теперь можно в дополнительных терминалах

Квитанции АО "Теплоэнерго" без комиссии стало возможно оплатить в платежных терминалах "Саровбизнесбанка". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Адреса терминалов расположены по адресам: ул. Ванеева, 90; ул. Семашко, 37; пр. Ленина, 56; ул. Гордеевская, 77.

"В связи с тем, что все больше жителей переходят на прямые договоры с "Теплоэнерго", мы совместно с администрацией Нижнего Новгорода рассматривали различные варианты расширения возможностей бескомиссионной оплаты услуг. Мэр Владимир Панов поддержал нашу инициативу и поручил расширять сеть платежных терминалов. Первые четыре дополнительных терминала уже принимают платежи, и до конца года мы планируем увеличить их количество", - сказал генеральный директор АО "Теплоэнерго" Илья Халтурин.

С 1 декабря 2019 года еще 92 многоквартирных дома по решению собственников переходят на прямые договоры с АО "Теплоэнерго". Копии соответствующих протоколов общих собраний собственников с решением о переходе на прямые договоры поступили на предприятие. С начала действия ФЗ №59 от 03.04.2018, предусматривающего возможность прямых расчетов собственников с ресурсоснабжающими организациями, жители 3 378 многоквартирных домов Нижнего Новгорода, получающих тепловую энергию от "Теплоэнерго", выбрали прямые договоры с компанией.

Напомним, если общее собрание собственников помещений многоквартирного дома приняло решение о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией на оказание коммунальных услуг, обязанность по расчету начислений и выставлению платёжных документов возлагается на АО "Теплоэнерго". С этого момента жители многоквартирного дома начинают получать отдельный платёжный документ за услугу отопления и горячего водоснабжения. Постановление правительства РФ №1164 от 05.09.2019 запрещает включать стоимость банковской комиссии в оплату коммунальной услуги – тепловой энергии.

При оплате отдельных квитанций банки взимают комиссию за обработку платежа. Данные средства остаются у банков и в "Теплоэнерго" не перечисляются. До перехода на прямые расчеты жители не оплачивали комиссию, потому что она была включена в общем платежном документе в жилищную услугу по содержанию и ремонту жилого помещения. Информация о способах оплаты за отопление должна учитываться собственниками на общем собрании при принятии решения о переходе на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией.