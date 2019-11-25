"Нижегородский водоканал" обеспечил постоянное водоснабжение в с.Ближнее Борисово Кстовского района Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

АО "Нижегородский водоканал" обеспечил постоянное водоснабжение в с.Ближнее Борисово Кстовского района. Как пояснили в пресс-службе компании, раньше воду давали по графику – три раза в день, что создавало серьезные неудобства.



Нижегородский водоканал стал гарантирующим поставщиком питьевой воды в Кстовском районе с 23 июля 2018 года, именно тогда началась совместная с администрацией Ближнеборисовского сельского совета работа по поиску технического решения для обеспечения жителей бесперебойным водоснабжением.

"Ранее часть села обеспечивалась водой из каптированного родника "Баранов ключ", который находится в районе деревни Козловка. Весной и летом возможности источника резко снижались, а водопотребление резко увеличивалось. Воды катастрофически не хватало. Было принято решение перевести жителей на водоснабжение от нижегородской водопроводной станции "Малиновая гряда", - рассказал начальник службы по эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения Кстовского района АО "Нижегородский водоканал" Юрий Арзамасцев.



В ходе ремонтных работ действующая насосная станция выведена из схемы водоснабжения села Ближнее Борисово, а потребители переключены на новый водопровод. Для того, чтобы обеспечить безаварийную работу водопровода, выполнена его перекладка на протяжении 100 метров методом горизонтально-направленного бурения. Кроме того, смонтированы три единицы запорно-регулирующей арматуры и новый водопроводный колодец.



Запас мощности водопроводной станции "Малиновая гряда" позволил обеспечить всех жителей села бесперебойным и качественным водоснабжением. В своей работе водопроводная станция использует самые современные методы водоочистки: озонирование, ультрафиолетовое обеззараживание и другие.



Напомним, в настоящее время на водоснабжение с нижегородской водопроводной станции "Малиновая гряда" также переведены поселки Селекционной станции, Опытный и Культура. Всего с начала работы Нижегородского водоканала в Кстовском районе были заменены 3 868 метров водопроводных и 1302 метра канализационных сетей, заменена и отремонтирована 21 единица насосного оборудования, устранено более 400 аварий и засоров на сетях. Проведен капитальный ремонт водопровода в селах Слободское и Запрудное, деревне Прокошево. Восстановлена работоспособность канализационно-насосной станции, принадлежащей ФГУП ОПХ Центральное, в селе Вязовка, трех бесхозяйных КНС в ЖК "Времена года" на территории Ройкинского сельского совета, очистных сооружений, принадлежащих ООО Спецремонт, в селе Запрудное, проведен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от КНС села Запрудное до улицы Инструментальной протяженностью 860 метров, завершен капитальный ремонт напорного канализационного коллектора на территории Кудьминской промзоны протяженностью 400 метров.