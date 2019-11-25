Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2019 17:34  [33] Трамваи вернут на Канавинский мост в Нижнем Новгороде. Насколько это реально?
27 ноября 2019 17:22  [28] Расходы на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода снижены в 2 раза
27 ноября 2019 16:31  [68] "Нижегородский водоканал" обеспечил постоянное водоснабжение в с.Ближнее Борисово Кстовского района
27 ноября 2019 16:20  [79] Новое оборудование поступило в больницу №13 Нижнего Новгорода
27 ноября 2019 16:19  [72] Оплатить квитанции "Теплоэнерго" за тепло без комиссии теперь можно в дополнительных терминалах
27 ноября 2019 15:52  [123] Шоу-программа и розыгрыш призов в честь "Черной пятницы" состоятся в ТРК "Небо"
27 ноября 2019 15:51  [80] Житель Выксы заплатит штраф за взятку в обмен на личную информацию о бывшей сожительнице
27 ноября 2019 15:37  [107] Гордума хочет освободить нижегородских учителей от "лишней бумажной работы"
27 ноября 2019 14:56  [167] Толщина льда на нижегородких водоемах является частично безопасной лишь в одном районе
27 ноября 2019 14:45  [111] Почти 500 тысяч абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот"
Общество

Расходы на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода снижены в 2 раза

27 ноября 2019 17:22  [28] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 27 ноября одобрили новую редакцию Положения о муниципальном долге и о порядке предоставления муниципальных гарантий. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Гордумы.

По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, принятие новых редакций документов необходимо из-за внесения изменений в Бюджетный кодекс России.

Новая редакция предусматривает снижение расходов на обслуживание муниципального долга города с 15% от объема расходов бюджета города до 8%.

Новая редакция положения предусматривает, что его объем не должен превышать 85% общего объема доходов бюджета Нижнего Новгорода без учета безвозмездных поступлений. Этот уровень остался прежним.

Также новая редакция предусматривает предоставление муниципальных гарантий только в случае отнесения Нижнего Новгорода к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, при этом объем муниципального долга не должен превышать 30% общего объема доходов бюджета.

Поскольку изменения в Бюджетный кодекс РФ вступают в силу с 1 января 2020 года, новые редакции Положения о муниципальном долге и Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий также вступят в силу с этого дня. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph