Расходы на обслуживание муниципального долга Нижнего Новгорода снижены в 2 раза

Депутаты думы Нижнего Новгорода на заседании 27 ноября одобрили новую редакцию Положения о муниципальном долге и о порядке предоставления муниципальных гарантий. Об этом сообщает корреспондент, присутствовавший на заседании Гордумы.
По словам директора департамента финансов администрации города Юрия Мочалкина, принятие новых редакций документов необходимо из-за внесения изменений в Бюджетный кодекс России.
Новая редакция предусматривает снижение расходов на обслуживание муниципального долга города с 15% от объема расходов бюджета города до 8%.
Новая редакция положения предусматривает, что его объем не должен превышать 85% общего объема доходов бюджета Нижнего Новгорода без учета безвозмездных поступлений. Этот уровень остался прежним.
Также новая редакция предусматривает предоставление муниципальных гарантий только в случае отнесения Нижнего Новгорода к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости, при этом объем муниципального долга не должен превышать 30% общего объема доходов бюджета.
Поскольку изменения в Бюджетный кодекс РФ вступают в силу с 1 января 2020 года, новые редакции Положения о муниципальном долге и Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий также вступят в силу с этого дня.
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