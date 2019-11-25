Почти 1,5 тысяч новых контейнерных площадок обустроили в 20 муниципалитетах при поддержке облбюджета Общество

Почти 1,5 тысяч новых контейнерных площадок обустроили в 20 муниципалитетах Нижегородской области благодаря поддержке регионального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"До конца года планируется все работы по обустройству контейнерных площадок завершить. Их должно появиться еще 1,7 тысяч. На этой неделе будут готовы 1,2 тысячи площадок в еще 18 муниципалитетах. Площадки создаются по 33 типовым проектам, разработанными министерством экологии. Практически завершена и поставка контейнеров для них. Отмечу, что данная работа помогает нам достичь целевых показателей национального проекта "Экология", - рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Всего в этом году в регионе планируется обустроить 3,2 тысячи контейнерных площадок и закупить 5,4 тысячи зелёных, 2,3 тысячи желтых контейнеров, а также 477 бункеров для крупногабаритного мусора. На это муниципалитетам по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из областного бюджета было направлено около 400 млн рублей.

Глеб Никитин поручил министерству экологии и природных ресурсов региона проработать совместно с муниципалитетами и домоуправляющими компаниями вопрос закупки контейнеров и обустройства контейнерных площадок на следующий год. Обсудить и возможность корректировки 33 типовых проектов площадок.

"Необходимо получить обратную связь и тогда, возможно, типовые проекты будут пересмотрены, либо их количество будет увеличено. В частности, я получал замечания по одному из них. Высота металлического основания и угол пандуса для заезда контейнеров получился не очень удобным. Поручаю провести анализ ситуации, получить замечания и предложения, изучить опыт других регионов. Возможно, в будущем, заменить неудобные основания у уже установленных площадок", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 1 августа 2019 года в Нижегородской области стартовал первый этап перехода на раздельный сбор мусора. Пока организован отдельный вывоз ПЭТ пластика. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Глеб Никитин дал поручение обеспечить в области эффективное обращение с отходами производства и потребления.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.