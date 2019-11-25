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Общество

Двадцать пять нижегородцев получили государственные награды

27 ноября 2019 18:36  [62] Общество
Двадцать пять нижегородцев получили государственные награды

Двадцать пять нижегородцев получили государственные награды

Фото: Дмитрий Косолапов

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин 27 ноября вручил 25 нижегородцам государственные награды РФ. Об этом сообщает пресс-служба губерантора и правительства региона.

Торжественная церемония прошла в музее-усадьбе Рукавишниковых.

Заслуженным жителям региона вручили Орден Почета, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, почетные звания "Заслуженный учитель РФ", "Заслуженный конструктор РФ", "Заслуженный машиностроитель РФ", благодарность президента России, благодарности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, министерства природных ресурсов и экологии РФ, орден Нижегородской области "За гражданскую доблесть и честь" II степени и другие.

"Прежде всего, хотел бы искренне поздравить тех, чьи выдающиеся успехи в профессии, в общественной деятельности заслужили высокую оценку. Среди награжденных - представители и образования, и средств массовой информации, служб охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, промышленности, сферы услуг, государственного и муниципального управления. Всех их объединяет высокий профессионализм, умение работать с полной самоотдачей и, что самое главное, добиваться поставленных целей", - сказал Евгений Люлин.

"Каждый из тех, кто сегодня получил госнаграды, достоин особых слов. За каждым именем – уникальная личность, талант, упорный труд", - добавил вице-губернатор.

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