Глеб Никитин раскритиковал работу руководства г.о.Бор за "свинарники" у жилых домов Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин раскритиковал работу руководства г.о.Бор за "свинарники" у жилых домов и общее состояние благоустройства города.

Как сообщает пресс-служба главы региона, Глеб Никитин 27 ноября в ходе рабочего визита в г.о. Бор осмотрел незапланированные в ходе объезда площадки и, скажем, был не очень доволен состоянием благоустройства районного центра.

Губернатор Нижегородской области после открытия детского сада вместе с главой администрации Александром Киселевым поехал по незапланированному маршруту. Одна из первых остановок - Строительная 10. Буквально несколько дней назад в доме был пожар, 6 квартир сгорело, ещё несколько пострадали. Жильцы сгоревших квартир пока на временном размещении в гостинице. Те, у кого квартиры частично уцелели – живут здесь или у родственников.

"Газа у нас нет, естественно, туалет на две семьи. Сейчас пожар был и вообще страшно, противопожарной лестницы нет, ее выдрали. В стенах две огромные трещины. Дом надо сносить. А нам говорят, что будут ремонтировать, восстанавливать. Сказали – не надейтесь на расселение, только ремонт. Просим – дайте бумагу, как отремонтируете, что здесь можно жить. На что нам отвечают – да вы что, как здесь можно находиться", - поделились жители дома на Строительной.

Восстанавливать дом планировали местные власти. Однако Глеб Никитин на месте дал поручение Александру Киселеву: дом признать аварийным, решить вопрос с расселением, а пока люди живут – привести в порядок территорию - снести покосившиеся деревянные гаражи, найдя место для склада вещей погорельцев, убрать мусор и заросли, отремонтировать кровлю и фасад.

"В этой ситуации необходимо решать вопрос о расселении этого дома, в котором 18 квартир. Пока люди здесь находятся, необходимо оперативно отремонтировать кровлю, привести в порядок территорию вокруг, мусор убрать, наконец. Там, где живут люди, "свинарника" быть не должно!" - отметил Глеб Никитин.

Далее по маршруту еще два дома на пересечении Крупской и Октябрьской, и тоже после пожара, но уже расселенные. По словам Александра Киселева, территория, на которой стоят дома, продана и планируется к сносу в феврале 2020 года. Губернатор поставил задачу до конца года освободить участок и выставить его на продажу. И еще одно поручение – снести заброшенные сараи на улице Профсоюзной, которые местные власти хотели убирать в преддверии 9 мая.

"Не надо ждать юбилея Победы, чтобы привести территорию в порядок. Поручаю в начале года решить этот вопрос", - отметил Глеб Никитин, добавив при этом, что задачу по наведению порядка в муниципалитетах должен ставить не глава региона.

В ходе объезда – больше пяти остановок, среди которых и контейнерные площадки, и территории, где их нет. Губернатор, проезжая по Стеклозаводскому шоссе, с дороги замечает большую свалку около административного здания рядом с территорией бывшего ремонтно-механического завода. "Здесь МКД нет, на 95% это не контейнерная площадка, значит это ваша ответственность убрать мусор. Если это частная земля – необходимо выдать предписание собственнику на возмещение ущерба за вывоз", - отметил Глеб Никитин, обращаясь к главе района.

А после осмотра оборудованной площадки на ул.Интернациональной, которая находится рядом с жилыми домами, губернатор дает поручения уже министерству экологии и природных ресурсов региона. "Министерству совместно с муниципалитетами и домоуправляющими компаниями необходимо проработать вопрос закупки контейнеров и обустройства контейнерных площадок на следующий год. Обсудить и возможность корректировки 33 типовых проектов площадок. Необходимо получить обратную связь и тогда, возможно, типовые проекты будут пересмотрены, либо их количество будет увеличено", - подчеркнул глава региона.

Также Глеб Никитин обратил внимание и на состояние остановочных павильонов. С этим вопросом к главе региона обратились местные жители. Одна из них, Вера Лепилова – просит губернатора лично убедиться в неудовлетворительном состоянии остановки на улице Интернациональной.

"Надо остановки приводить в порядок, индивидуально этой точно займется глава и системно по городу предложения даст", - резюмировал Глеб Никитин.