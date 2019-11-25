Последние новости рубрики Культура и отдых
28 ноября 2019 02:12  [69] Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными
27 ноября 2019 14:08  [124] "Черная пятница" для любителей кино: 28–29 ноября фильмы в Wink будут по 15 рублей
27 ноября 2019 13:58  [235] Нижегородцам предложили решить, как благоустроить территории в Приокском районе
27 ноября 2019 12:04  [207] Благоустройство-2020 в Нижнем Новгороде: 40 общественных территорий приведут в порядок
25 ноября 2019 18:15  [229] Нижегородская областная детская библиотека отметила столетний юбилей
25 ноября 2019 16:59  [205] Романтический балет "Корсар" поставили в Нижегородском оперном театре
25 ноября 2019 16:45  [294] Стратегическая сессия по развитию киноиндустрии стартовала на стадионе "Нижний Новгород"
25 ноября 2019 14:15  [230] Театр "Вера" вторым в России поставил "Гамлета" в версии Первого кварто
24 ноября 2019 09:01  [199] "Материнская любовь всегда была символом всепрощения и жертвенности", - Глеб Никитин
21 ноября 2019 16:47  [416] Массовые катания на коньках возобновятся в Автозаводском районе с 22 ноября
Культура и отдых

Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными

28 ноября 2019 02:12  [69] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января (среда) 2020 года включительно; таким образом, после новогоднего праздника жителей страны ждет двухдневная рабочая неделя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

Он также сказал, что последняя рабочая неделя в этом году тоже для некоторых будет двухдневной: понедельник - 30 декабря, и вторник - 31 декабря. При этом 31 декабря россияне могут получить в качестве выходного дня, но лишь по договоренности с работодателем. А в целом этот рабочий день, как предпраздничный, сокращен на 1 час.

Ранее в Госдуме поддержали идею перенести выходной день с 28-го (суббота) на 31 декабря (вторник) и предложили сделать предпраздничный день нерабочим для всех. Однако окончательное решение о переносе выходного депутаты оставили за региональными властями.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph