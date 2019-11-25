Последняя рабочая неделя в конце года и первая в 2020 году будут двухдневными Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 8 января (среда) 2020 года включительно; таким образом, после новогоднего праздника жителей страны ждет двухдневная рабочая неделя. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости Ивана Шкловца.

Он также сказал, что последняя рабочая неделя в этом году тоже для некоторых будет двухдневной: понедельник - 30 декабря, и вторник - 31 декабря. При этом 31 декабря россияне могут получить в качестве выходного дня, но лишь по договоренности с работодателем. А в целом этот рабочий день, как предпраздничный, сокращен на 1 час.

Ранее в Госдуме поддержали идею перенести выходной день с 28-го (суббота) на 31 декабря (вторник) и предложили сделать предпраздничный день нерабочим для всех. Однако окончательное решение о переносе выходного депутаты оставили за региональными властями.