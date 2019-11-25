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Политика

Чиновницу администрации Богородского района оштрафовали за непредставление сведений о должнике

28 ноября 2019 09:40  [65] Политика

Чиновницу администрации Богородского района оштрафовали за непредставление сведений о должнике. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 28 ноября 2019 года, штраф за грубые нарушения требований законодательства о банкротстве составил 40 тысяч рублей.

Установлено, что не исполнено законное требование конкурсного управляющего о предоставлении необходимых сведений о должнике. В связи с этим, прокурор направил дело в суд.

По решению суда заведующая отделом администрации района обязана выплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

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