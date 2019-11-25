Международное агентство Moody's повысило рейтинговые оценки НБД-Банка Экономика

Фото: пресс-служба НБД-Банка

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по долгосрочным депозитным рейтингам в местной и иностранной валюте НБД-Банка со стабильного на положительный на уровне Ва3, долгосрочный и краткосрочный рейтинг риска контрагента подтвержден на уровне Ва2. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Специалисты рейтингового агентства отметили, что НБД-Банк сохраняет надежные финансовые показатели и достаточный буфер банковского капитала. Также в рейтинге подтверждена базовая кредитная оценка на уровне Ba3. По данным агентства у НБД-Банка будет улучшаться качество финансовых показателей.

"Повышение рейтинговой оценки НБД-Банка говорит о том, что Moody’s высоко оценивает устойчивость банка на финансовом рынке. Опубликованное экспертное мнение с позитивным прогнозом по долгосрочным рейтингам подтверждает надежность НБД-Банка, а также сильные позиции нашей организации в рамках выбранной стратегии развития", – сказал председатель правления ПАО "НБД-Банк" Александр Шаронов.