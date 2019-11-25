Выставка бумажных денег откроется на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде

Выставка под названием "250 лет российским бумажным деньгам" откроется на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 2 декабря 2019 года.
Пассажиры и посетители вокзала смогут познакомиться с фотовыставкой Волго-Вятского ГУ Банка России Нижний Новгород до 13 января включительно.
Рассматривая банкноты, можно будет познакомиться с историей развития бумажных денег в России с момента их появления в 1769 году.
Выставка представляет собой 30 фотоизображений российских бумажных денег Музея Банка России, сопровождаемых информацией о специфике оформления купюр в разные эпохи, способах их защиты и технологических особенностях изготовления.
Выставка будет расположена в залах ожидания вокзала на втором этаже. Вход свободный.
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