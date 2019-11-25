МЧС предупреждает: мошенники в форме полиции обходят квартиры и проверяют противопожарное оборудование

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ГУ МЧС РФ по Нижегородской области предупреждает, что в регионе участились случаи, когда в квартиры к гражданам приходят мошенники в форме сотрудников МЧС и просят впустить их в помещение для проверки оборудования, которое отвечает за пожарную безопасность.
Мошенники обнаруживают в квартирах якобы неисправное оборудование и предлагают гражданам приобрести новое. Причем гражданам необходимо купить оборудование именно у лжесотрудников МЧС.
Региональное министерство чрезвычайных ситуаций напоминает, что сотрудники МЧС во время проверок и при общении с гражданами должны представиться и предъявить служебное удостоверение.
Кроме того, подразделения и должностные лица МЧС России не осуществляют предпринимательскую деятельность по продаже гражданам какого-либо оборудования, в том числе противопожарного.
В случае обнаружения подозрительных лиц, выдающих себя за сотрудников МЧС, предлагающих приобрести противопожарные и газовые датчики, необходимо позвонить по телефону полиции 102.
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